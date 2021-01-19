Ошибки семейных пар, которые приводят к разводу

Несмотря на то, что отношения каждой пары индивидуальны и проходят по своему собственному сценарию, разлад в отношениях практически всегда происходит по одним и тем же причинам.

Как известно женщина является хранительницей семейного очага, поэтому брак держится настолько долго, настолько у нее хватает мудрости его сохранить и решить все неурядицы. Так какие же причины могут привести к разладу в семье?

Если молодая семья проживает с родителями, это ни к чему хорошему не приведет. Решать любые конфликты супруги должны только вдвоем, а не когда на защиту жены или мужа встают родственники. Кроме того, многочисленные советы со стороны мешают принять свое собственное решение, которое не будет опираться на чье-либо давление со стороны.

Если один из супругов вырос в неполной семье, то ему будет сложно выстроить свои собственные длительные семейные отношения. Любой ребенок берет пример с родителей, и даже, если это отрицательная ситуация, то происходит бессознательная проекция ее на себя.

Заключение брака в связи с беременностью не приведет ни к чему хорошему. Чаще всего это является манипуляцией со стороны женщины, желание поскорей окольцевать избранника. В итоге, в большинстве случаев, рождается ребенок, мужчина оказывается не готовым к семейной жизни и ответственности и сбегает. Решение вступить в брак должно быть взвешенным и принятым самостоятельно.

Если один из будущих супругов не уверен в желании вступать в брак, то его не стоит заключать. Малейшие сомнения в необходимости узаконивания своих чувств стоит приумножить в несколько раз и это как раз будет результатом, который получится впоследствии. Это же касается и браков по расчету. Зачастую молодые девушки готовы вступить в брак с успешными и богатыми мужчинами, пренебрегая отсутствием любви в отношениях, что в итоге приводит к появлению раздражения и даже ненависти к мужу.

Браки, заключенные в слишком молодом возрасте, чаще всего через несколько лет распадаются. Причиной этому служит тот факт, что в юном возрасте сложно сформировать полноценное представление о семейной жизни, о том образе супруга, который захочется видеть рядом с собой на протяжении всей жизни.

Если в браке женщина зарабатывает больше мужчины, то скорее всего вероятен развод. Сохранить счастливый брак возможно, но только если жена не примерит на себя роль главы семьи и диктатора, который будет управлять отношениями путем манипуляций и унижения.