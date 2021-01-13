Для женщин

Ошибки женщины, от которой бегут все мужчины

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Женщина, которую бросили, порой ведёт себя неадекватно. Все свои силы и энергию она тратит впустую. Проходит время и старые раны заживают, а молодая особа вновь наступает на одни и те же грабли.

Чаще всего в подобные ситуации молодая девушка попадает автоматически. Для того чтобы в будущем ситуация не повторилась, необходимо избавиться от негативных метапрограмм. Нужно научиться распознавать негатив.

Какие ошибки или грехи допускает женщина, которые становятся ключевым толчком к тому, что мужчина сбегает без объяснения причин?

Ошибки женщины, от которой бегут все мужчины

Упрямство. Это ситуация, когда женщина упорно старается всё сделать так, чтобы неактуальное вновь обрело силу. Но все бессмысленно. Проще всего смириться и двигаться дальше. Молодая особа начинает тешить себя надеждами, продолжает верить, любить и ждать. Время и силы уходят в никуда.

Следующая ошибка в поведении женщины – преувеличение. Барышня вкладывает в ситуацию больше сил, чем необходимо. Если делать чересчур много, но весь энергетический запас исчерпается. В глазах мужчины нарисуется картинка одержимой и неразумной особы.

Реверсия. Женщины — натуры эмоциональные. Они чаще склонны к страданиям и нытью. Мужчинам не нравится такое поведение. Их раздражает, что особа постоянно жалуется и ноет. Мужчины бегут от таких дам, потому что подобное поведение и психологические реакции бесят их.

Женщина слишком быстро торопит события. Когда девушка опережает события, слишком часто истерит и вкладывает много усилий в отношения, тем самым изматывая себя и партнёра, то молодому человеку рано или поздно надоедает такое постоянное эмоциональное давление и напряжение, и он просто сбегает прочь.

Ошибки женщины, от которой бегут все мужчины

Каких правил в отношениях следует придерживаться, чтобы жить долго и счастливо?

Пункт номер 1. Необходимо всегда вспоминать начало отношений. Это трепетное и волнительное время, когда любое движение или прикосновение было выверено. Это постоянное состояние романтики.

Пункт номер 2. Никогда не стоит торопиться. Нужно насладиться каждым моментом с партнёром и получать удовольствие от происходящего.

Следующее правило здоровых и крепких отношений: «компромисс – это главное слово в отношениях». Если девушка доверяет своему мужчине, относится к нему искренне и испытывает серьезные чувства, то не стоит бояться идти на уступки. Упрямство часто играет злую шутку с влюблёнными людьми.

Ошибки женщины, от которой бегут все мужчины

Пункт номер 4 – никогда не нужно вспоминать прошлое.

Пункт номер 5 – не нужно пытаться «улучшить» партнёра. Всё, в чём нуждается человек – это внимание, уважение и забота.

Ещё одно правило здоровых отношений – верность себе и партнеру. Если возникают мелкие ссоры или недопонимания, лучше всего выяснять проблемы внутри отношений, а не за их пределами.

А как часто вы допускаете вышеперечисленные ошибки в отношениях и считаете ли вы данные пункты весомым аргументом для побега мужчины?

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