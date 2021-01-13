Ошибки женщины, от которой бегут все мужчины

Женщина, которую бросили, порой ведёт себя неадекватно. Все свои силы и энергию она тратит впустую. Проходит время и старые раны заживают, а молодая особа вновь наступает на одни и те же грабли.

Чаще всего в подобные ситуации молодая девушка попадает автоматически. Для того чтобы в будущем ситуация не повторилась, необходимо избавиться от негативных метапрограмм. Нужно научиться распознавать негатив.

Какие ошибки или грехи допускает женщина, которые становятся ключевым толчком к тому, что мужчина сбегает без объяснения причин?

Упрямство. Это ситуация, когда женщина упорно старается всё сделать так, чтобы неактуальное вновь обрело силу. Но все бессмысленно. Проще всего смириться и двигаться дальше. Молодая особа начинает тешить себя надеждами, продолжает верить, любить и ждать. Время и силы уходят в никуда.

Следующая ошибка в поведении женщины – преувеличение. Барышня вкладывает в ситуацию больше сил, чем необходимо. Если делать чересчур много, но весь энергетический запас исчерпается. В глазах мужчины нарисуется картинка одержимой и неразумной особы.

Реверсия. Женщины — натуры эмоциональные. Они чаще склонны к страданиям и нытью. Мужчинам не нравится такое поведение. Их раздражает, что особа постоянно жалуется и ноет. Мужчины бегут от таких дам, потому что подобное поведение и психологические реакции бесят их.

Женщина слишком быстро торопит события. Когда девушка опережает события, слишком часто истерит и вкладывает много усилий в отношения, тем самым изматывая себя и партнёра, то молодому человеку рано или поздно надоедает такое постоянное эмоциональное давление и напряжение, и он просто сбегает прочь.

Каких правил в отношениях следует придерживаться, чтобы жить долго и счастливо?

Пункт номер 1. Необходимо всегда вспоминать начало отношений. Это трепетное и волнительное время, когда любое движение или прикосновение было выверено. Это постоянное состояние романтики.

Пункт номер 2. Никогда не стоит торопиться. Нужно насладиться каждым моментом с партнёром и получать удовольствие от происходящего.

Следующее правило здоровых и крепких отношений: «компромисс – это главное слово в отношениях». Если девушка доверяет своему мужчине, относится к нему искренне и испытывает серьезные чувства, то не стоит бояться идти на уступки. Упрямство часто играет злую шутку с влюблёнными людьми.

Пункт номер 4 – никогда не нужно вспоминать прошлое.

Пункт номер 5 – не нужно пытаться «улучшить» партнёра. Всё, в чём нуждается человек – это внимание, уважение и забота.

Ещё одно правило здоровых отношений – верность себе и партнеру. Если возникают мелкие ссоры или недопонимания, лучше всего выяснять проблемы внутри отношений, а не за их пределами.