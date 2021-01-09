Основные секреты ведения домашнего хозяйства от Светланы Зейналовой и Ирины Безруковой

Известным актрисам, певицам и прочим звездам приходится очень трудно – им приходится совмещать частые съемки и выступления с домашней работой, воспитанием детей и другими семейными делами.

И многие звездные домохозяйки прекрасно успевают совмещать, казалось бы, несовместимое и делятся своими советами.

Ирина Безрукова

Эта известная российская актриса театра и кино с удовольствием занимается и домашней работой. Особо она любит готовить. Причем гастрономические пристрастия актрисы самые разные – ей нравится не только русская и украинская еда, но и греческая, и итальянская. Также с удовольствием Ирина пробует блюда паназиатской кухни.

Любит стоять актриса и сама у плиты. Но говорит, что приготовление еды требует особого настроения, также необходимо делать это без спешки. Как говорит Ирина, еще ее бабушка говорила, что даже приготовление пасхальных куличей требует, чтобы человек был в гармонии с собой, иначе куличи не поднимутся или не пропекутся. А Ирина этот принцип использует для приготовления любых блюд.

Обычно на кухне она включает музыку, больше любит классическую. И говорит, что это помогает ей готовить вкусно.

Ирина Безрукова часто и сама придумывает новые блюда. Хорошо, если при этом в холодильнике большой выбор продуктов, тогда получаются сложные многокомпонентные блюда. Но если выбор продуктов невелик, то приходится включать фантазию и придумывать из того, что есть.

Любимым блюдом Ирины является стерлядь, которую она запекает в духовке. При этом важно, насколько свежей является рыба – от этого зависит вкус блюда. Стерлядь нужно почистить, выпотрошить, внутри и снаружи нужно смазать рыбу растительным маслом (лучше взять оливковое) и чуть-чуть посолить. Брюшко фаршируют эстрагоном, петрушкой, лимоном, зернами граната, а также чуть-чуть розмарина. Затем рыбу актриса отправляет в духовку, которая разогрета до 180ºС. Там рыбка томится до готовности. Чтобы она не подгорала, нужно поливать ее оливковым маслом. Готовую рыбу украшают оливками или выкладывают на блюдо вместе с нарезанными дольками яблоками и грушами. Эти фрукты можно также потомить в духовке, тогда блюдо получится более вкусным.

Светлана Зейналова

Известная актриса и телеведущая в настоящее время домашнюю работу делает сама, но всегда говорит – если есть возможность, лучше завести домработницу, тогда у женщины будет больше времени оставаться на себя и свои личные дела.

Когда Светлана ждала первого ребенка, то ей по хозяйству помогала одна женщина, которая говорила, что домашнюю работу нужно выполнять на твердую четверочку. Если делать ее на 5, то вся жизнь женщины будет проходить между плитой, уборкой квартиры и прочими домашними делами. Если же выполнять ее на 3, то все скажут, что женщина является плохой хозяйкой, а муж такую женщину быстро бросит. Поэтому лучше хозяйничать на твердую четверочку.

Актриса на всю жизнь запомнила слова своей домработницы и старается поступать также, как она. Однако если есть возможность что-то не сделать, то она не заморачивается и не делает. Если есть срочные дела, то она их делает быстро, но, когда хочется побездельничать, она просто идет со своими дочками на прогулку. Она с удовольствием готовит дома, но иногда позволяет себе сходить с семьей в ресторан или заказать суши на дом – и все счастливы.