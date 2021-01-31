Откуда появилась традиция отмечать языческую Масленицу в христианской вере

Масленица является предвестником Великого поста. История этого праздника уходит далеко в прошлое, и он берёт своё начало у языческой культуры.

На протяжении многовековых поколений Масленица сохраняет за собой свои тёплые традиции.

Этот период призван нести хорошее настроение, а весёлые гулянья, в скором времени заменит Великий пост.

Языческая культура и Масленица

Обычай печь блины устоялась ещё в те далёкие времена, когда на Руси приклонялись языческим богам. Именно Масленица была предвестником зарождения новой жизни, начала весенней поры. А бога солнца Ярила, люди призывали прогнать зиму. Масленичный блин очень хорошо олицетворял яркое тёплое солнце. Тем самым люди провожали зиму и встречали весну. Происходило это всегда ярко и весело, с песнями и плясками.

По старинным сказаниям с приходом Масленицы природа просыпалась и расцветала. Чучело, которое обозначало зиму, подвергалось ритуальному сожжению, дабы ускорить смену холодной поры. А чтоб все прошлые невзгоды не сопровождали, люди подкармливали огонь старыми вещами. Эти традиции прошли через многовековые поколения и крепко закрепились в современном обществе.

Главным атрибутом Масленицы являлись блины, которые, в свою очередь, одушевлялись богом Солнца. С теплотой и до наших времён дошли эти обычаи. В православных храмах также есть дни, в которые можно попробовать блины в преддверии Великого поста. В этот период ещё употребляют жирную пищу, на которую в скором времени будет наложен запрет.

В эту неделю люди, в ожидании весеннего тепла и яркого Солнца, объединяются и радостно проводят время.

Масленица в православной культуре

Вхождение православной культуры на Руси было продолжительным по времени. Традиции и устои языческой культуры устранялись в течение нескольких веков, однако отдельные были такими важными, что церковь решила попросту оставить их. Окончательно изгнать устоявшиеся обряды нельзя, так как они будут сопровождать русский народ всегда и Масленица этому пример.

Со слов представителей духовенства, празднования в Период Масленичной недели должны быть в допустимых пределах, так как это время перед постом, посвящается Страшному Суду, который коснётся каждого живого и умершего человека. Учения пророков служит напоминанием для верующих, о том, что будет происходить в последние моменты жизни с человечеством, а также, что любой человек, без исключения, равен перед Богом.

Время Масленицы желательно использовать для правильного настроя и подготовки перед Постом. Не употреблять много алкоголя и помнить про молитвы необходимо в эту неделю. Мясо есть на Масленицу уже нельзя, а вот яйца, сыр и молоко можно. Завершается неделя Прощёным воскресеньем. Необходимо извиниться перед теми, кто был обижен. В этот день надо учиться отпускать грехи обидчикам. Проводить неделю о Страшном Суде необходимо правильно.

Если будет возможность, проведите это время с семьёй и по возможности побывайте в священных местах.