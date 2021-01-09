Для женщин

Парфюм для тех, кто любит устойчивый аромат

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Приятный аромат – это не просто запах, это ещё и своего рода визитная карточка человека. Дешёвые души, как правило, менее стойкие и быстро выветриваются, а вот качественные, которые принято называть «элиткой» раскрываются в течение всего дня, даря своему обладателю уверенность и хорошее настроение.

Некоторые ароматы держатся на коже в течение 24 часов, всё зависит от концентрации в составе эфирных масел. В парфюме их, как правило, от 15 до 20%, а вот в туалетной воде 5%.

Olympea от Paco Rabanne

Парфюм для тех, кто любит устойчивый аромат

Даже богиня бы не отказалось от такого аромата. Всё потому, что его композицию создают гавайский имбирь, мандарин, жасмин и ваниль – они идут в первой линии. А потом раскрываются ноты кашмирского дерева и сандала. Женщинам, которые любят тёплые ароматы, он придётся по душе. Некая загадочность и восточность – вот что можно сказать об обладательнице таких духов.

The Only One от Dolce&Gabbana

Парфюм для тех, кто любит устойчивый аромат

Не может не радовать стойкость парфюма, он сохраняется в течение суток. Именно этот аромат позволяет представительницам прекрасного пола выделиться из общей массы. Он нежен, но одновременно с этим изысканен. Фиалка, бергамот и кофе создают неповторимую композицию. А после себя дама оставит шлейф из пачули и ванили.

212 vip от Carolina Herrera

Парфюм для тех, кто любит устойчивый аромат

Всегда быть в драйве поможет именно этот аромат. Он не для романтичных натур, а для женщин, которые готовы взрываться как салют, рассыпаясь разноцветными огнями. Ваниль, гардения, ром и маракуйя. Чувственность и нежность – вот его основные характеристики. Но стоит учесть, что аромат будет держаться даже на следующий день. А это значит, что праздник всегда рядом.

Mojave Ghost от Byredo

Парфюм для тех, кто любит устойчивый аромат

Фиалка, магнолия и взбитые мускатные сливки делают запах невероятно нежным и стойким. Он словно обволакивает, незаметно проникая в каждый уголок и создавая ауру блаженства вокруг женщины, которая его носит. От такой дамы хочется не отходить ни на минутку или не отпускать её всю жизнь.

Escentric 02 от Escentric Molecules

Парфюм для тех, кто любит устойчивый аромат

Жизнь – это самое ценное, что есть у человека! Так кричит этот парфюм. Он искрится и сияет, словно бриллиант на солнце, радуя всеми своими нотами. Призывая жить, жить… каждое мгновенье! Его основу составляет аналог амбры, а дополняет аромат фиалковый корень и ветивера. Даже Пьер Бурдон и Романо Риччи признавались ему в любви.

А какими любимыми ароматами можете похвастаться вы? Вы носите флакон с духами в своей дамкой сумочке?

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