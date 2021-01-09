Парфюм для тех, кто любит устойчивый аромат

Приятный аромат – это не просто запах, это ещё и своего рода визитная карточка человека. Дешёвые души, как правило, менее стойкие и быстро выветриваются, а вот качественные, которые принято называть «элиткой» раскрываются в течение всего дня, даря своему обладателю уверенность и хорошее настроение.

Некоторые ароматы держатся на коже в течение 24 часов, всё зависит от концентрации в составе эфирных масел. В парфюме их, как правило, от 15 до 20%, а вот в туалетной воде 5%.

Olympea от Paco Rabanne

Даже богиня бы не отказалось от такого аромата. Всё потому, что его композицию создают гавайский имбирь, мандарин, жасмин и ваниль – они идут в первой линии. А потом раскрываются ноты кашмирского дерева и сандала. Женщинам, которые любят тёплые ароматы, он придётся по душе. Некая загадочность и восточность – вот что можно сказать об обладательнице таких духов.

The Only One от Dolce&Gabbana

Не может не радовать стойкость парфюма, он сохраняется в течение суток. Именно этот аромат позволяет представительницам прекрасного пола выделиться из общей массы. Он нежен, но одновременно с этим изысканен. Фиалка, бергамот и кофе создают неповторимую композицию. А после себя дама оставит шлейф из пачули и ванили.

212 vip от Carolina Herrera

Всегда быть в драйве поможет именно этот аромат. Он не для романтичных натур, а для женщин, которые готовы взрываться как салют, рассыпаясь разноцветными огнями. Ваниль, гардения, ром и маракуйя. Чувственность и нежность – вот его основные характеристики. Но стоит учесть, что аромат будет держаться даже на следующий день. А это значит, что праздник всегда рядом.

Mojave Ghost от Byredo

Фиалка, магнолия и взбитые мускатные сливки делают запах невероятно нежным и стойким. Он словно обволакивает, незаметно проникая в каждый уголок и создавая ауру блаженства вокруг женщины, которая его носит. От такой дамы хочется не отходить ни на минутку или не отпускать её всю жизнь.

Escentric 02 от Escentric Molecules

Жизнь – это самое ценное, что есть у человека! Так кричит этот парфюм. Он искрится и сияет, словно бриллиант на солнце, радуя всеми своими нотами. Призывая жить, жить… каждое мгновенье! Его основу составляет аналог амбры, а дополняет аромат фиалковый корень и ветивера. Даже Пьер Бурдон и Романо Риччи признавались ему в любви.