Для женщин

По каким причинам женщины начинают надоедать мужчинам?

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Любовь многие продолжают называть самым возвышенным из чувств. И первое время партнёры в семье действительно испытывают эйфорию друг от друга. Но впоследствии у многих пар случается так, что пора «возвышенной любви» проходит, и наступает этап «привыкания». В это время отношения ровные, стабильные, но не такие яркие, как в начале совместной жизни.

Постепенно один из партнёров начинает другому надоедать. Взаимоотношения становятся холодными, женщина порой вообще не замечает мужчину (или он её). Почему же так происходит?

Одна из распространённых причин в том, что женщина постоянно отсутствует. Не физически, конечно, а психологически: она всё время занята собой, или же сидит в интернете, или общается по телефону с подругами. Контакта с любимым мужчиной уже нет, поэтому он теряет к ней интерес.

Исправить такую ситуацию достаточно легко. Необходимо лишь хоть ненадолго прерваться и уделить внимание своему избраннику. Женщина же заводит мужчину не для того, чтобы он гулял где-то по квартире или, как кот, лежал себе на коврике в ногах, не мешая ей заниматься своими делами.

Нередко приходится слышать, что мужчине может надоедать женщина, которая умнее его. Действительно, такие мужчины ещё встречаются, особенно в глухой провинции. Это приверженцы «традиционных» ценностей, которые убеждены, что женщина должна занимать подчинённое положение; если даже она и превосходит мужчину в интеллектуальном плане, то всё равно обязана притворяться чуть глуповатой.

По каким причинам женщины начинают надоедать мужчинам?

На самом деле это, конечно же, устаревший стереотип. Современные мужчины зачастую, наоборот не любят глупых женщин. В современном мире наиболее крепкие отношения строятся на принципах взаимопонимания, взаимоуважения и равенства прав и возможностей; а это становится возможным только тогда, когда оба партнёра в равной степени интеллектуально развиты.

А вот что действительно раздражает многих мужчин, так это излишняя навязчивость. Женщина слишком долго и настойчиво общается со своим партнёром, мешая ему делать важные дела и лишая его личного пространства. Это действительно бесит. Однако не стоит думать, что мужчины лишены этого порока: они тоже бывают навязчивыми; женщине личное пространство нужно не меньше, чем мужчине.

А как вы думаете, что может сделать женщина, чтобы её любимый человек не раздражался?

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