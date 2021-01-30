По каким причинам женщины начинают надоедать мужчинам?

Любовь многие продолжают называть самым возвышенным из чувств. И первое время партнёры в семье действительно испытывают эйфорию друг от друга. Но впоследствии у многих пар случается так, что пора «возвышенной любви» проходит, и наступает этап «привыкания». В это время отношения ровные, стабильные, но не такие яркие, как в начале совместной жизни.

Постепенно один из партнёров начинает другому надоедать. Взаимоотношения становятся холодными, женщина порой вообще не замечает мужчину (или он её). Почему же так происходит?

Одна из распространённых причин в том, что женщина постоянно отсутствует. Не физически, конечно, а психологически: она всё время занята собой, или же сидит в интернете, или общается по телефону с подругами. Контакта с любимым мужчиной уже нет, поэтому он теряет к ней интерес.

Исправить такую ситуацию достаточно легко. Необходимо лишь хоть ненадолго прерваться и уделить внимание своему избраннику. Женщина же заводит мужчину не для того, чтобы он гулял где-то по квартире или, как кот, лежал себе на коврике в ногах, не мешая ей заниматься своими делами.

Нередко приходится слышать, что мужчине может надоедать женщина, которая умнее его. Действительно, такие мужчины ещё встречаются, особенно в глухой провинции. Это приверженцы «традиционных» ценностей, которые убеждены, что женщина должна занимать подчинённое положение; если даже она и превосходит мужчину в интеллектуальном плане, то всё равно обязана притворяться чуть глуповатой.

На самом деле это, конечно же, устаревший стереотип. Современные мужчины зачастую, наоборот не любят глупых женщин. В современном мире наиболее крепкие отношения строятся на принципах взаимопонимания, взаимоуважения и равенства прав и возможностей; а это становится возможным только тогда, когда оба партнёра в равной степени интеллектуально развиты.

А вот что действительно раздражает многих мужчин, так это излишняя навязчивость. Женщина слишком долго и настойчиво общается со своим партнёром, мешая ему делать важные дела и лишая его личного пространства. Это действительно бесит. Однако не стоит думать, что мужчины лишены этого порока: они тоже бывают навязчивыми; женщине личное пространство нужно не меньше, чем мужчине.