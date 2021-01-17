Почему чужая обувь приносит несчастье?

Что необходимо предпринять, чтобы избежать проблем в жизни.

Есть такая интересная поговорка: перед тем как кого-то осудить, примерьте на себе его обувь, чтобы пройти его путь, опробовать следы и чужую боль. Эта поговорка пошла не из неоткуда, ведь предки не просто так побаивались обуваться чужую обувь. В древности считали, что именно в этом предмете гардероба собирается вся энергия человека. Каждый день он топчется по дорогам судьбы. Соответственно и подошва впитывает в себя всю энергетику событий, которые неразрывно связаны с хозяином обуви.

Эзотерика — тоже интересная наука, она и сегодня полагает, что ношение чужой обуви непозволительно. Надевая чужие туфли можно перенять судьбу, счастье и горести их хозяина.

В человеке два основных вида энергии»: телесная, на которую влияет окружающее, и духовная. При вреде первой вторая также страдает. Это подобно ин и янь — одно не может полноценно существовать без другого.

Если ваша добрая Машенька хочет отдать нуждающимся пару ботиночек или туфель, то стоит подумать дважды, а то и трижды. Куда полезнее будет разжечь костер и кинуть вещицы туда. Так можно обезопасить себя и другого человека.

Обувь некий проводник между природным миром и чувственным. В древности основным видом защиты и оружия считалась магия. Да, самая настоящая магия, в нее верили. Тогда самые настоящие колдуны наводили порчу на людей, в чем им помогал духовный отпечаток человека.

В старину также одним из самых худших проклятый было похищение чужой обуви и закапывание ее. Так человеку желали ужасной жизни. Подвергшиеся такому воздействию люди постепенно чахли и болели.

Сейчас же вполне нормально оставлять свою пару сменной обуви у всех на виду на рабочем месте. Так человек демонстрирует, что место занято. Делают это самым разным образом. Некоторые любыми способами пытаются избавиться от конкурентов, даже самыми грустными. Обувь часто зачаровывают, нашептывая дурные «пожелания» хозяину.

Есть несколько примет, касающихся обуви.

Ни в коем случае не примеряйте новую обувь на босу ногу. В дальнейшем можно постоянно мерзнуть в ней.

Изношенную обувь нужно выбрасывать, иначе она притянет неприятности в дом.

Перепутать ботинки местами, значит навлечь беду.

Новую обувь нельзя ставить на поверхность стола или стула. Может случиться так, что их хозяин заболеет.

Тапочки — не лучший подарок. Они символизируют другой мир.

Скрип ботинка предупреждает о приближающейся болезни.

Если любимому понравилась подаренная обувь, то вас ждет прекрасная совместная жизнь.

Чтобы счастье не решило сбежать, на свадьбу невеста обувает лишь закрытые туфли.