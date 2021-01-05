Почему многие не терпят родственников у себя в гостях

Никто не говорит о том, что причина нетерпения родственников в гостях признак нелюбви к ним. Напротив, можно очень любить своих близких, но на дух не переносить их долгое присутствие рядом. Порой появляется желание покинуть собственный дом и переселиться в гостиную, только чтобы избежать ежедневных встреч и разговоров с ними.

Представим ситуацию – человек живет в большом городе, тогда как все его близкие в далекой глубинке. Естественно, в таком месте сложно найти какие-то развлечения, если только кормление скота. Именно поэтому они любят гостить у тех, кто живет в мегаполисе. Дорога от такой глубинки занимает немало, поэтому неудобно ехать в гости на денек-другой. Естественно, гости задерживаются на подольше, гораздо дольше. Есть несколько основных причин, почему такие родственники могут порядком бесить.

Очереди в ванную комнату

Сложно успевать все, когда, элементарно, чтобы принять ванную уходит несколько часов, потому что сделать это нужно всем, а кто не успел, тот, так сказать, опоздал. Неприятно. Гости не всегда понимают, что в отличие от них хозяевам нужно торопиться на работу, а это непросто сделать, когда сложно проделать ежедневные процедуры. Они в это время наслаждаются благами цивилизации.

Собственное мнение

Постоянные комментарии родственников могут очень угнетать человека, привыкшего жить самостоятельно. У всех собственный быт, который полностью их устраивает, и чужое мнение не всегда каждый готов выслушать, и тем более принять.

Свое видение интерьера

Некоторые родственники очень любят менять что-то в дизайне без ведома хозяина квартиры. Они считают, что так будет лучше и удобнее. На деле же после их отъезда многим приходится страдать, двигая все на свои прежние места. Кто-то скажет зарядочка, а кто-то — лишняя физическая нагрузка.

Бытовуха

Неприятно, когда при посещении ванной комнаты неожиданно замечаешь на сушилке для полотенец чужое нижнее белье. Для этого есть отдельное место, которое гости иногда попросту не замечают, ведь так куда проще. И это лишь одни из некоторых проблем.

Чувствуй себя как дома

Эта фраза предполагает чувствовать себя как дома, но помнить, что в гостях, а не так, что рамки приличия напрочь стираются. Не очень приятно, когда ванные принадлежности заканчиваются подобно воде в холодильнике, а сам холодильник опустошается в мгновенье ока. Здесь важно чувство меры.

Дневной режим

К сожалению, или к счастью, но у каждого человека свой собственный режим. И подстраиваться под чужой не всегда удобно. Но ведь когда в гостях родственники, неприлично спать до полудня, или ложиться слишком рано, им ведь нужно уделить внимание, а то надумают себе чего.

Домашние животные

Когда гости проявляют особую неприязнь к чужим домашним любимцам, это тоже из ряда вон выходящее. Это можно делать у себя дома, но явно не в гостях, постоянно говоря о том, как бесит присутствие собаки или кошки.

Это лишь несколько причин, которые вынуждают ожидать скорейшего отъезда гостей.