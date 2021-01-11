Почему на Руси не разрешалось называть мальчиков именем Владимир

Большинство людей не знает о таком удивительном факте, но это действительно, правда. Когда-то одно из самых популярных имен было под запретом.

В Древней Руси была своя самобытная культура, которая была уникальна во всех отношениях. Даже дать ребенку имя в то время было проблемой. Например, если в семье родилась озорная девчонка, которая отличалась веселым нравом и задорным смехом, то ее называли Забавой. Если родители хотели уберечь ребенка от сглаза, то давали ему имя Нелюб. Это имя считалось в древние времена вроде оберега, поскольку оно не нравилось злым духам и разной нечисти. В то время существовал определенный запрет на некоторые мужские имена.

Крестьянам запрещали нарекать родившегося сына именем Владимир. Существовали серьезные основания для такого запрета. Имя Владимир переводится, как владей миром. Многие в то время считали, что нарекать таким именем можно человека, который занимает пост правителя в государстве.

Филологи после тщательного исследования пришли к выводу, что основа рассматриваемого имени пришла от готских правителей Валамира и Видимира.

Великий князь на Руси по имени Владимир при крещении носил иное имя, а именно – Василий. В то время такая практика церковного обряда была в порядке вещей.

Тем не менее, простым людям запрещалось называть своего сына Владимиром. Это имя считалось царским, и им могли нарекать только представителей царской власти. Когда в семье крестьянина рождался сын, то его называли простым именем.

До наступления Октябрьской революции, в Российской империи появилось большое количество Иванов; каждого второго родившегося представителя мужского пола нарекали данным именем.

До этого, данное имя предназначалось исключительно для царских особ.

После смерти Ивана VI в 1764 году данная традиция исчезла.

В конце двадцатого века зародилась еще одна тенденция – называть детей необычными именами. Самые популярные имена в то время: Гертруда, что означает Героиня труда, Велира – Великий рабочий.

На Руси было большое количество традиций, которые регулярно менялись с течением времени и постоянной сменой власти. То, что когда-то запрещалось крестьянам, со временем угасало и кануло в Лету. Появлялись новые запреты, зарождались иные порядки. Сейчас имя Владимир считается одним из самых популярных имен, которым нарекают родившегося малыша в России.