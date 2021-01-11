Для женщин

Почему на Руси не разрешалось называть мальчиков именем Владимир

- Комментировать

Большинство людей не знает о таком удивительном факте, но это действительно, правда. Когда-то одно из самых популярных имен было под запретом.

В Древней Руси была своя самобытная культура, которая была уникальна во всех отношениях. Даже дать ребенку имя в то время было проблемой. Например, если в семье родилась озорная девчонка, которая отличалась веселым нравом и задорным смехом, то ее называли Забавой. Если родители хотели уберечь ребенка от сглаза, то давали ему имя Нелюб. Это имя считалось в древние времена вроде оберега, поскольку оно не нравилось злым духам и разной нечисти. В то время существовал определенный запрет на некоторые мужские имена.

Почему на Руси не разрешалось называть мальчиков именем Владимир

Крестьянам запрещали нарекать родившегося сына именем Владимир. Существовали серьезные основания для такого запрета. Имя Владимир переводится, как владей миром. Многие в то время считали, что нарекать таким именем можно человека, который занимает пост правителя в государстве.

Филологи после тщательного исследования пришли к выводу, что основа рассматриваемого имени пришла от готских правителей Валамира и Видимира.

Великий князь на Руси по имени Владимир при крещении носил иное имя, а именно – Василий. В то время такая практика церковного обряда была в порядке вещей.

Тем не менее, простым людям запрещалось называть своего сына Владимиром. Это имя считалось царским, и им могли нарекать только представителей царской власти. Когда в семье крестьянина рождался сын, то его называли простым именем.

До наступления Октябрьской революции, в Российской империи появилось большое количество Иванов; каждого второго родившегося представителя мужского пола нарекали данным именем.

До этого, данное имя предназначалось исключительно для царских особ.

Почему на Руси не разрешалось называть мальчиков именем Владимир

После смерти Ивана VI в 1764 году данная традиция исчезла.

В конце двадцатого века зародилась еще одна тенденция – называть детей необычными именами. Самые популярные имена в то время: Гертруда, что означает Героиня труда, Велира – Великий рабочий.

На Руси было большое количество традиций, которые регулярно менялись с течением времени и постоянной сменой власти. То, что когда-то запрещалось крестьянам, со временем угасало и кануло в Лету. Появлялись новые запреты, зарождались иные порядки. Сейчас имя Владимир считается одним из самых популярных имен, которым нарекают родившегося малыша в России.

А вам нравится имя Владимир и дали бы вы своему сыну такое имя?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Какие покупательницы вызывают раздражение у продавцов-консультантов

Безответная любовь: как отвечать на чувства нелюбимого

Можно ли растянуть севшие вещи?