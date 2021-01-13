Почему нельзя растить сыновей «настоящими мужиками»: навязанные стереотипы в воспитании мальчиков

Многие родители стремятся вырастить из мальчика настоящего мужчину. В данное понятие каждый вкладывает свой смысл и выбирает разные пути воспитания. Одни родители отдают ребенка в спорт, несмотря на его нежелание, другие не одаряют лаской и нежностью. Однако подобное поведение далеко уходит от воспитания будущего взрослого мужчины.

Часто родители действую по навязанным стереотипам, которые заключаются в следующих «правилах».

Мужчины не плачут

Раньше считалось, что из плаксивого мальчика вырастет слабый духом мужчина. Подобные эмоции в юном возрасте родители высмеивают и запрещают. Однако, на деле ребенок, который выражает чувства, эмоции, даже в виде слез, учится понимать себя и других, а также ощущают поддержку родителей. В старшем возрасте мальчик не затрачивает силы на подавление «постыдных» эмоций.

Родителям не стоит запрещать мальчику слезы и особенно сравнивать с девочкой.

Навязывание

С раннего детства мальчиков учат, что мужчина должен уступать место женщинам, открывать двери. Мальчикам на постоянной основе твердят, что женщина слаба и нуждается в защите. В современной реальности женщина — далеко не слабый пол и не нуждается в постоянной опеке и контроле. Помогать людям следует независимо от пола, возраста и другим обстоятельствам.

Значение физической силы

В нынешнем мире физическая сила мало чем поможет в достижении успеха в жизни. Постоянное внушение, что мальчик должен быть сильным, развивает установку слабая физическая сила – неудачник. Юноше с подобными установками сложнее жить.

Важно учить ребенка, независимо от пола, что нужно заботиться о своем теле, физическом состоянии и ценить данные от природы физические возможности.

Содержание семьи

Бытует утверждение, что настоящий мужчина должен обеспечивать семью. Финансовое положение — дело каждой отдельно взятой семейной пары. Где-то супруги зарабатывают наравне, где-то роль добытчика ложится на плечи одного и не обязательно это мужчина.

Установка с ранних лет, что мужчина обязан выполнять роль добытчика, ложится тяжким бременем на его плечи. Чтобы не упасть в глазах общества и родителей, он выбирает профессию с высоким доходом, где испытывает массу стрессов и не получает удовольствия от проделанной работы.

Мужественность

Утверждение о том, что мужчина должен выглядеть мужественно, мальчик слышит почти ежедневно. Если малыш решил примерить мамино платье, то вся семья испытывает шок и ругает мальчика. Однако мужественность не связана с внешним видом. Это, прежде всего, уверенность в себя и своих силах.