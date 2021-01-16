Почему современный человек выбирает подделки

В настоящее время в России не снижается количество продаваемых в магазинах, на рынках и даже в элитных бутиках различных вещей, имитирующих известные бренды. И многие люди охотно приобретают подобную одежду, хотя прекрасно понимают, что это всего лишь подделка. Почему подобное происходит? Следует разобраться.

Высокая стоимость

К сожалению, даже вещи, имитирующие известные бренды и продающиеся на рынках, далеко не всегда по карману не только студентам, но и людям с небольшим достатком.

Шьют в Китае, но продавцы, которые привозят их оттуда, пользуются пиком спроса на такие «брендовые» подделки и стараются продавать их по сильно завышенным ценам.

Качество товара

В настоящее время многие брендовые вещи начали изготавливать в тех странах, где низка оплата труда, — делается это для того, чтобы по возможности снижать расходы на их изготовление. Всего пару лет назад по миру прокатилась волна возмущений, которые были связаны с продажей кроссовок известного итальянского бренда. Владельцы бренда стали производить их не в Италии, а в Китае. Причем, в последней стране качество этой обуви стало гораздо ниже, что сразу заметили покупатели. А ведь цена на этот бренд осталась той же. Поэтому многие потенциальные покупатели сделали правильные выводы – для чего платить больше, если изготавливаются кроссовки китайскими умельцами?

Для демонстрации статуса и достатка

Однако далеко не всегда богатые и известные придают большое значение мелочам при создании своего имиджа. Они спокойно приобретают вещи и продукты не только в известных бутиках, но и в рядовых магазинах. Причем, часто не приобретают, например, новые модели телефонов, используя для деловых разговоров и общения предыдущие модели.

Как отличают оригинальный бренд от подделки

Оценивается качество покроя

Все известные модельеры дорожат репутацией, поэтому их вещи изготавливаются только из качественной ткани, линии швов – ровные, при этом нитки никогда не торчат. А имя автора бренда наносится не только на ярлык изделия, но и на заклепки, и на бегунок молнии. И в этом – основные отличия брендовых вещей от заведомого фейка. Покупая сумку, необходимо обращать внимание на швы – в них не должны торчать нитки, а также на фурнитуру.

Во всей известных модных домах перед тем, как запускать вещи в продажу, их обязательно проверяют на наличие брака. На замках и наклепках обязательно ставятся логотипы модельного дома, а потертостей и сколов не бывает. А вот в фейковых моделях сумок стыки ручек обычно заделываются резиной.

Окраска

Очень трудно подделывать такую окраску, как канареечную, бирюзовую или пурпурную. Именно по этой мелочи обычно отличают подделку от оригинальной вещи.

Штрих-коды стран производителей

Первые цифры таких кодов – это страна-изготовитель. У Франции – 30-37, Италии – 80-83, Китая – 690-693. И выбор всегда остается за покупателем.