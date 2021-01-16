Для женщин

Почему современный человек выбирает подделки

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В настоящее время в России не снижается количество продаваемых в магазинах, на рынках и даже в элитных бутиках различных вещей, имитирующих известные бренды. И многие люди охотно приобретают подобную одежду, хотя прекрасно понимают, что это всего лишь подделка. Почему подобное происходит? Следует разобраться.

Высокая стоимость

К сожалению, даже вещи, имитирующие известные бренды и продающиеся на рынках, далеко не всегда по карману не только студентам, но и людям с небольшим достатком.

Шьют в Китае, но продавцы, которые привозят их оттуда, пользуются пиком спроса на такие «брендовые» подделки и стараются продавать их по сильно завышенным ценам.

Качество товара

В настоящее время многие брендовые вещи начали изготавливать в тех странах, где низка оплата труда, — делается это для того, чтобы по возможности снижать расходы на их изготовление. Всего пару лет назад по миру прокатилась волна возмущений, которые были связаны с продажей кроссовок известного итальянского бренда. Владельцы бренда стали производить их не в Италии, а в Китае. Причем, в последней стране качество этой обуви стало гораздо ниже, что сразу заметили покупатели. А ведь цена на этот бренд осталась той же. Поэтому многие потенциальные покупатели сделали правильные выводы – для чего платить больше, если изготавливаются кроссовки китайскими умельцами?

Для демонстрации статуса и достатка

Однако далеко не всегда богатые и известные придают большое значение мелочам при создании своего имиджа. Они спокойно приобретают вещи и продукты не только в известных бутиках, но и в рядовых магазинах. Причем, часто не приобретают, например, новые модели телефонов, используя для деловых разговоров и общения предыдущие модели.

Как отличают оригинальный бренд от подделки

Почему современный человек выбирает подделки

Оценивается качество покроя

Все известные модельеры дорожат репутацией, поэтому их вещи изготавливаются только из качественной ткани, линии швов – ровные, при этом нитки никогда не торчат. А имя автора бренда наносится не только на ярлык изделия, но и на заклепки, и на бегунок молнии. И в этом – основные отличия брендовых вещей от заведомого фейка. Покупая сумку, необходимо обращать внимание на швы – в них не должны торчать нитки, а также на фурнитуру.

Во всей известных модных домах перед тем, как запускать вещи в продажу, их обязательно проверяют на наличие брака. На замках и наклепках обязательно ставятся логотипы модельного дома, а потертостей и сколов не бывает. А вот в фейковых моделях сумок стыки ручек обычно заделываются резиной.

Окраска

Очень трудно подделывать такую окраску, как канареечную, бирюзовую или пурпурную. Именно по этой мелочи обычно отличают подделку от оригинальной вещи.

Штрих-коды стран производителей

Первые цифры таких кодов – это страна-изготовитель. У Франции – 30-37, Италии – 80-83, Китая – 690-693. И выбор всегда остается за покупателем.

А вы умеете отличать брендовые вещи от подделок?

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