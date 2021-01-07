Похудеть с Еленой Малышевой: советы по обретению стройной фигуры

Сколько статей уже напечатано о том, как похудеть: кажется, что эта проблема зародилась вместе с миром. Кто-то предлагает чудо-упражнения, кто-то хвалит оригинальные диеты, иные верят в целебные свойства простой воды, а некоторые предпочитают специальные лекарства. Но как понять, что именно эффективно конкретно для этого организма? Точки над «i» решила расставить Елена Малышева.

Сауна

Одна из участниц программы «Жить здорово!», Анна, весила почти 150 килограммов. Подруга ей посоветовала посещать сауну и делать там обертывания. Всего 15 минут пребывания в сауне, по словам Анны, помогали ей похудеть ровно на килограмм.

Мнение экспертной комиссии:

«В сауне теряется жидкость. Но как только будет выпита та норма жидкости, которая была потеряна, вес вернется на место. Не нужно обманывать себя: жир никуда не девается. Жир должен расщепляться и уходить через лимфатические пути, и сауна – никуда не годный для этого способ!»

Физкультура

Другая участница, Настя, каталась на роликах. В день она преодолевала несколько километров, но решила этим и ограничиться. Девушка ела большое количество сладкого, в надежде, что ролики не дадут ей набрать вес.

Мнение экспертной комиссии:

«Если был съеден йогурт, то он «сожжется» за 20-30 минут. Бутерброд с сыром – через 60-80 минут. Надо полагать, что вся дневная норма сладкого, употребленного участницей, не будет сожжена и осядет в виде лишних складок на фигуре».

Правильное питание и питьевой режим

Следующую участницу привели в качестве положительного примера. Она сбросила 48 килограммов с помощью питья двух литров воды в течение суток. Правда, при этом она еще и правильно питалась: не менее 5 раз в день и порциями не более 200 граммов.

Мнение экспертной комиссии:

«Часто организм просит пить, а человек, по привычке, хватается за пищу. Чтобы желудок ощущал сытость, нужно добирать объемы водой. Ведь как часто бывает: человек поел и уже сытый, а мозг об этом узнает лишь через 20 минут. И человек добирает ненужные калории. Помимо этого, дробное питание поможет снизить уровень сахара».

Таблетки для похудения

В России официально разрешены три вида таблеток. Первая категория содержит вещество орлистат. Оно не дает жиру всасываться. Вторая категория таблеток содержит сибутрамин, который снижает чувство голода. Третья категория содержит лираглутид, который проникает в кишечник и сжигает лишние жиры.

Мнение экспертной комиссии:

«Таблетки сами по себе – плохое средство. Необходимы нагрузки и режим питания. Однако в качестве дополнительного метода они помогут», — делится своим мнением Елена Малышева.