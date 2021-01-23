Привет из прошлого: почему бывшая девушка напоминает о себе

Наверняка у многих парней было так, что сидят они, спокойно смотрят телевизор или обедают в кафе, и тут получают уведомление о том, что их фото в соцсети лайкнула та, что, казалось бы, осталась в прошлом. Бывает и другая ситуация, когда бывшая пассия сама пишет, интересуясь, как дела и что нового. И делает все это с посылом, что она какая-то старая знакомая или близкая подруга. Но зачем ей это нужно? Особенно обидно парню, когда дает о себе знать та, что разбила ему сердце. Неужели девушка осознала свою вину и желает все исправить? Не нужно делать поспешных выводов. Стоит подробно во всем разобраться.

Ей просто скучно

Это одна из очевидных причин, почему девушка вспоминает о своем бывшем бойфренде или муже. В какой-то момент ей стало грустно или очень скучно. Она начинает вспоминать о том хорошем, что было в отношениях. И вдруг решается написать экс-избраннику. Но не для того, чтобы в чем-то покаяться или признаться в чувствах. Положительные эмоции – это все, что ей нужно. Если бывший не ответит, она напишет еще кому-нибудь.

«Таблетка»

У девушки все сложно в отношениях с новым избранником, или она увлеклась каким-то мужчиной, который не отвечает взаимностью. Ее самооценка снижена до предела. И тут она вспоминает о том, кто бегал за ней, словно верный пес. В данном случае ею движет лишь желание поднять самооценку и убедиться в том, что она еще является привлекательной. Общение с бывшим зарядит ее. Он выступит в качестве «таблетки». А затем девушка продолжит добиваться расположения того, кто ей действительно интересен.

Изменился в лучшую сторону

Возможно и так, что экс-избранница увидела, как «поднялся» парень, вспомнила, каким он был во время их отношений, провела сравнение и решила написать ему. Но ею движет лишь спортивный интерес. Она всего лишь хочет убедиться, что даже после такого крутого взлета бывший не потерял к ней интерес как к женщине. Как же быть парню? Если он даст волю эмоциям, то станет ей неинтересен. Пожалуй, игнор будет лучшим вариантом. Ведь если завяжется общение, то бывшая невеста будет прилагать все усилия для возобновления отношений, а когда получит свое, то опять развернется и уйдет.

Желание отомстить

До девушки могли дойти слухи либо она догадалась по свежим фото, что у нее экс-бойфренда налаживается личная жизнь. И ей захотелось добавить ложечку дегтя в бочку с медом, написав ему в соцсетях. Причем мотив не известен самой девушке. Просто захотелось так поступить и все.