Про характер хозяйки могут рассказать тарелки, которыми она сервирует стол

Для получения удовольствия от пищи нужна не только вкусная еда, но и сервировка. Кто-то любит тарелки с рисунком, кто-то предпочитает с золотой каемочкой по краю, кто-то сознательно выбирает чисто белые. Выбор посуды может рассказать о характере хозяйки.

Гурманы выбирают чисто белые тарелки

Тарелки без рисунка обычно выбирают гурманы. Для них в первую очередь важна сама еда: ее внешний вид и вкус. Блюда, приготовленные хозяйкой, которая сервирует стол такими тарелками, будут безупречны по вкусу и правильно приготовлены.

Тарелки с золотой каемочкой по краю

На каждый день такую посуду выбирает стильная хозяйка, которая любит красоту во всем. Зачем ждать особого случая, если жизнь можно сделать праздник ежедневно. По словам Коко Шанель: «женщина должна быть сказочной и стильной» во всем.

Счастливые люди выбирают разноцветную посуду

Тарелки разных цветов выбирают для сервировки люди, которые любят жизнь и хотят привнести в нее еще больше красок и хорошего настроения. Яркие цвета тарелок делают приготовленные блюда еще вкуснее.

Женственная хозяйка использует посуду в цветочек

Хозяйка, подающая еду на тарелках в цветочек, хорошо чувствует себя в окружении витиеватых узоров и цветов. Она сама воплощение женственности, любит изящные чашечки для чаепития и тарелки в цветочек с нежными оттенками.

Тарелки ярких оттенков

Только смелые и уверенные в себе личности выбирают тарелки синего, насыщенного изумрудного и яркого алого цвета. Они миролюбивы и стараются избегать ссор и конфликтов. Нескучные в компании, любят экспериментировать. И даже на первый взгляд излучают интерес к жизни. Это находит отражение и в выборе цвета посуды. Они всегда выбирают тарелки ярких и насыщенных цветов.

Винтажная посуда

Люди, которые выбирают винтажные тарелки, испытывают страсть к истории и любят путешествия. Хранят старые фотографии и вещи ручной работы, в изготовление которых вложена частичка души мастера. Тарелки с росписью гжели или хохломы прекрасно находят место на кухне таких людей.

Рельефная посуда

Рельефный узор по краю тарелки делает ее нестандартной и изящной. Хозяйка, выбирающая такую посуду, уделяет внимание мелочам. Ее считают доброй и отзывчивой. Она не забывает про дни рождения своих друзей и всегда рада приходу гостей.

Пластиковая посуда

Тех, у кого на кухне есть миска из пластика для салатов или фруктов, можно назвать практичными людьми. Зачем тратить деньги на то, что используется не каждый день. Отдельные пластиковые тарелки на кухне могут стать оригинальными изюминками вашего стиля.