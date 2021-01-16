Россияне зациклились на дорогой одежде: с чем это связано

Когда наступило время, что россияне смогли спокойно выезжать за границу на отдых или с другими целями, то можно было определить по стилю их одежды, в какой стране они побывали.

Женщины облачились в яркие отглаженные одежды, их платья были вызывающе обтягивающими, а обувь – на высоком каблуке. Отдыхающих на зарубежных курортах россиянок можно было сразу отличить по ацетатным пестрым блузкам и неоновым купальникам.

А, например, женщины из Италии предпочитали купальники в черно-белой цветовой гамме, дамы из Франции демонстрировали сарафаны, которые даже не гладили. Женщин из Норвегии или Нидерландов можно было определить по бесформенным серым майкам из хлопчатобумажных тканей.

Гламур в одежде российских женщин

Российские дамы старались приобретать гламурные вещи, чтобы быть одетым с иголочки. А на зарубежных студенток, которые одевались неряшливо, смотрели с явным неодобрением. Но нужно отметить, что с начала 90-х, когда жители России смогли массово выезжать в другие страны Европы и мира, российские дамы начали присматриваться к стилю «гранж» и потихоньку перенимать его.

Данный стиль – это противоположность гламуру, лоску и определенному дресс-коду. В основе стиля гранж – определенное мировоззрение, демонстрирующее свободу другого образа жизни и мышления. В его основе – комфортность и удобство одежды. Однако многие женщины все еще консервативны и своих детей одевают в отглаженную одежду и платья «по фигуре».

К сожалению, в свое время в Советском Союзе изобилие продуктов, товаров народного потребления и прочего было только на бумаге, и об этом в народе ходила масса анекдотов. Военное поколение испытало на себе период голода во время войны и после нее, поэтому впоследствии стали стараться приобретать в дом новую посуду и мебель, а также доставать красивую материю на платья, блузки и другую одежду. У этого поколения в памяти осталась рваная одежда, в которой поселялись клопы или вши, поэтому благополучие человека определялось по его отглаженному платью или брюкам, новой обуви, причем все это часто доставали только по блату.

К сожалению, на прилавках в советских магазинах лежала далеко не та одежда, о которой мечтали дамы этого периода, поэтому они шили новые наряды в ателье.

И никто из них не шил себе бесформенные балахоны – платья «шились в талию» из ярких тканей. Причем, обувь также подбирали пусть не слишком комфортную, но обязательно на каблуке, которую доставали у фарцовщиков.

А с приходом эпохи Instagram в гардеробе людей стали появляться вещи совершенно другого типа, которые считаются статусными и значимыми, но данное понятие весьма эфемерны. В ходе определенных маркетинговых ходов ничем не примечательные футболки с малозначимыми надписями становятся статусными и приобретают особое значение для тех, кто их носит. И если еще несколько десятилетий назад на изделии дизайнеры ставили свое имя только для авторства, то теперь это уже означает статус человека, носящего данную вещь, и его финансовое положение.

Однако подобные вещи от известных дизайнеров могут позволить себе приобрести немногие, а иметь статусную вещь в гардеробе мечтает большинство россиян. Поэтому они приобретают дешевые фейковые вещи на рынках с подделанными логотипами известных кутюрье. Причем еще 10 лет назад продажи таких вещей на рынках и в бутиках составляли более 2/3 от общего объема продаж.

И в 90-х годах российские торговцы стали ввозить из Китая в массовом количестве фейковые вещи, которые до сих пор активно раскупаются, хотя в России вполне развита индустрия, которая может предложить прекрасные вещи для людей с различным достатком.