Роутер от компании TP-Link: что учесть при выборе, обзор популярных моделей

Компания TP-Link входит в число крупнейших производителей роутеров. Выпускаемые под этой маркой устройства пользуются немалой популярностью у отечественных покупателей. В продаже представлены и бюджетные модели, и мощные приборы, способные справиться с большой нагрузкой. Роутер TP-Link может иметь различный дизайн – от классического до футуристического.

Что учесть при выборе

С функциональной точки зрения каждый маршрутизатор заточен под выполнение однотипных задач, а именно подключение к Сети и раздачу интернета на несколько устройств. Это касается лишь базовых моделей. А вот дорогостоящие приборы наделены дополнительными возможностями.

Выбирая TP-Link, стоит учитывать следующие параметры:

Предусмотрены ли USB-порты.

Число антенн и общая мощность сигнала. Это повлияет на радиус и стабильность покрытия.

Количество сетевых портов и их скорость.

Диапазон – 2,4 либо 2,5 ГГц.

Скорость, с которой происходит передача данных в беспроводной сети.

Обзор популярных моделей

В онлайн-магазине shop.kyivstar.ua представлен широчайший выбор роутеров, выпущенных компанией TP-Link. Стоит рассмотреть несколько популярных моделей.

ARCHER-A6

Благодаря этому прибору в офисе или дома всегда будет быстрый и стабильный Интернет. Данная модель поддерживает связь Wi-Fi. Это значит, что пользователю доступно применение сразу двух частот, выполняющих разные задачи. К примеру, можно играть в сетевую игру и просматривать объемные видео в качестве HD. Модель ARCHER-A6 имеет усовершенствованный чипсет, позволяющий получать качественный вай-фай.

Archer MR200

Эта модель является двухдиапазонным роутером, поддерживающим связь 4G. Устройство стабильно работает, выдает максимально возможные цифры при наличии подключения от провайдера. Роутер оснащен мощными встроенными антеннами. Они необходимы для стабильного подключения к вай-фай и широкого покрытия. В особой настройке прибор не нуждается. Надо лишь вставить сим-карту и запустить маршрутизатор.

ARCHER AX11000

Этот роутер оснащен 8 внешними антеннами, благодаря чему создается достаточно широкая площадь покрытия и поддерживается стабильный сигнал. Получается 12-линейный вай-фай, который предоставляет 3 рабочие частоты, в том числе для сетевых игр. Модель оборудована игровым ускорителем, что позволяет определять и улучшать игровые потоки.