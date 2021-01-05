Секрет сиреневой шевелюры зрелых барышень

Каждый человек хотя бы раз обращал внимание на пожилых женщин с фиолетовыми волосами. Наверняка появлялся вопрос: «Почему так много бабушек с фиолетовыми локонами?». Если углубиться, есть определенные нюансы такого окрашивания волос. Не всегда оттенок на голове женщины выглядит привлекательно.

Порой из-за неправильной техники окрашивания волосы выглядят тускло, слишком блекло и некрасиво. Как правило, пожилая дама особо не переживает, и красит волосы с сединой обычной краской, которую она выбрала на полке магазина. Почему-то многие женщины считают, что седину сложно закрасить темной краской, поэтому всегда выбирают светлый оттенок.

После покупки светлой краски, начинается процесс замешивания ингредиентов. Казалось, на этапе, когда смесь приобретает сиренево-голубой цвет, надо бы остановиться, ведь данная краска подходит не для закрашивания седых волос, а, наоборот, для осветления темной шевелюры.

Темные локоны обычно осветляют в неприятный светлый цвет с желтизной, которую необходимо нейтрализовать. Это можно сделать при помощи тонирования другим оттенком. Желтизна выводится сиреневым цветом. В краски с осветляющими компонентами добавляют фиолетовый пигмент.

Если у женщины исходный цвет волос не темный, а белый, то после процесса осветления, портится структура, а тонирующий элемент, который выступает сиреневой деталью, заполняет повреждения. Как итог цвет волос приобретает сиреневый оттенок, тем самым добавляя смятение в жизнь окружающих, которые обращают внимание на цвет волос дамы и задаются вопросом о том, почему так популярна сиреневая шевелюра.

Если женщина решила осветлить темные волосы, то она не должна покупать первую попавшуюся краску с полки магазина с понравившимся оттенком и тем более неизвестной марки. Перейти из темного цвета в блонд, можно за несколько процедур правильного окрашивания волос. Сначала происходит этап осветления с дальнейшим тонированием при помощи специального средства. Лучше всего обратиться к грамотному специалисту, который не испортит волосы и создаст красоту, а цвет будет привлекать, а не отпугивать окружение.

Не стоит забывать, что седые волосы лишены пигмента, а краска, в которой содержится фиолетовое вещество, ложится чрезмерно интенсивно. Необходимо четко усвоить правило, что светлые краски предназначены не для закрашивания седины, а для осветления темных волос.