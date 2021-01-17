Секреты красоты гарема: чем пользовались наложницы

Если заглянуть в книги, где рассказывается про жизнь девушек в турецком гареме, то можно обнаружить множество интересных фактов. В то время молодые красавицы имели свои секреты красоты, которыми грамотно пользовались в Средние века. Внимательно изучая историю, можно выделить тот факт, что во все времена царила женская конкуренция. В разные века на территории гарема проживало различное количество девушек. От трехсот человек до трёх тысяч. Ради достижения определенных целей плелись интриги и строились козни. Одна фаворитка была красивее другой. Такие события приводили к удивительным открытиям в сфере красоты.

Те наложницы, которые имели статус и средства могли себе позволить пригласить алхимиков для того, чтобы им составили уникальный бальзам или крем. В Средние века учёные-натуралисты пользовались востребованностью, и тем самым достигали наивысших результатов. Они изготовляли волшебные мази, после нанесения которых на лицо, кожа становилась бархатной и долгое время выглядела свежей и нежной. В европейских странах всё было гораздо строже и за такую деятельность могли сжечь на костре.

Ещё один нюанс. Девушки в гареме были из разных стран, поэтому каждая красавица использовала свои секреты красоты, которые известны на родине. Свои знания по поддержанию красоты они хранили друг от друга в тайне. Все косметические средства того времени включали в себя исключительно натуральные компоненты.

В тот период в сфере ухода за внешним видом существовали определенные законы.

До обеда не разрешалось делать никакие косметические процедуры.

До трёх часов девушкам запрещалось уделять внимание внешнему виду и использовать косметику. А вот вечером можно было заниматься салонными делами. Считалось, что таким образом, можно на дольше сохранить естественную молодость после пробуждения.

Постоянные прогулки на свежем воздухе. Наложницы должна были находиться на открытом воздухе не менее трёх часов. Это считалось полезным для здоровья. Для каждой красавицы активные упражнения были обязательными, поэтому даже в зрелом возрасте женщины выглядели прекрасно.

По утрам девушки умывались специальной водой. С вечера жидкость наливали в серебряный кувшин и ставили рядом с ложем девушки. Пока длилась ночь, вода наполнялась полезными элементами и свойствами серебра. Мылом и лосьонами в то время не пользовались.

Чистили зубы по помощи палочек. Они назывались «сивак» или «арак». Это были длинные ветки растений, которые разжёвывали на конце, и только так можно было удалить остатки пищи. Вычищался налёт с зубов, а во рту было свежее дыхание.

Использовали также отвар из мяты в охлаждённом виде. Такой напиток освежал дыхание. Кроме мяты использовали другие травы. Всё зависело от личных предпочтений.

Красоту кожи поддерживали при помощи масок, которые делались на основе йогурта натурального и кунжутного масла. В составе также можно было обнаружить тертый миндаль, лепестки роз, желток яйца и натуральный мед.

Делали маску из халвы и молока. Размешивали ингредиенты в пиале и наносили на лицо. Смывать необходимо было холодной водой.

Перед сном красавицы умывались особенной водой, но уже розовой. Для настаивания использовали лепестки роз, фиалок и васильков.

Губы перед сном мазали мёдом. Это делалось для того, чтобы губы как можно дольше оставались блестящими и гладкими.

Женщины во все времена стремились к совершенству и хотели выглядеть красивыми, ухоженными и здоровыми. На каждый век свои секреты красоты.