Секреты Роксоланы: какой должна быть хорошая жена

В экранизированной истории любви Сулеймана и Роксоланы есть вымысел, но много и правды. Фильм раскрывает женские секреты, которые помогли девушке стать любимой женой султана и которыми могут воспользоваться современные девушки.

Первое знакомство

Считается, что Роксолана – это украинка по имени Александра, дочь священника. Ее похитили и преподнесли Сулейману как подарок. В фильме рабыня не склонила голову, как другие женщины: она выкрикнула имя и упала в обморок – прямо в руки султану. Он обратил на нее внимание и запомнил.

Понятно, что в наше время падать в обморок не лучший вариант, но нежно прошептать имя – мощный инструмент для привлечения внимания.

Мудра и весела

Хюррем мудра не по годам, но при этом весела. Работорговцы и рабы вспоминали ее задорный смех – он упоминается в тех немногих источниках, дошедших до наших дней.

В картине султан с первой встречи понимает, насколько ему легко и комфортно с этой девушкой. Он нарекает ее Хюррем, что переводится как смешливая, радостная.

Радоваться, улыбаться, нести позитив – это то, чем мудрая женщина удерживает своего мужчину, заставляет его возвращаться к ней.

В одном направлении

Роксолана умна не по годам, она много читает в своем юном возрасте. В картине она обращается к правителю с просьбой, чтобы тот помог ей взглянуть на мир его глазами. Она с готовностью принимает ислам, укрепляет супруга в мысли, что именно он создает новую ее.

Роксолана, как и подобает верной жене, смотрит с мужем в одном направлении, поддерживает его. Современным мужчинам важно осознание этого тыла, единомышленница рядом.

Умная женщина

Роксолана изучала турецкий язык, интересовалась культурой страны. В исторических источниках есть сведения о том, что одно из ее первых желаний – возможность посещать дворцовую библиотеку. Из очередного похода султан вернулся к образованной женщине, знавшей несколько языков, умевшей поддерживать и вести беседу, слагавшей стихи.

Мужчинам нравятся умные увлеченные женщины, за которых не приходится краснеть в обществе. Если интересы в паре совпадают, то это только укрепляет отношения.

Честность с собой

Роксолана волею судьбы оказалась в другой реальности, но не стала спорить с судьбой, а приняла ее. Она была честна с супругом, народом, собой, полюбила искренне новую страну, а турки и Турция ответили ей тем же. Многие считают ее турчанкой по рождению – настолько сильна народная любовь.

Если рядом тот мужчина, с которым хочется прожить всю жизнь, то не нужно его перевоспитывать, ставить ультиматумы, диктовать свои правила.