Стиль одежды преппи: что это и кто его носит

Даже бывшим студентам и школьникам никогда не поздно пройти обучение в другой школе – школе моды, выделиться среди своего окружения и ощутить себя учеником элитного института.

Поэтому всем желающим следует разобраться, что из себя представляет стиль преппи, каковы особые характеристики такого стиля. Сразу можно отметить, что главным плюсом такой одежды является ее удобство.

Что такое стиль преппи

Этот стиль появился в мире моды достаточно давно – уже во второй четверти в Америке был известен термин preppy, который отличал стиль одежды учеников из элитных частных учебных заведений, где школьников обучали по специальной программе и готовили к поступлению в самые известные университеты. В эти годы и появилась молодежная элита, которая отличалась особым поведением, своим стилем в одежде и в воспитании.

Обычно в таких заведениях была стандартная форма – юбка со складками, платье определенного силуэта, прямых брюк, однотонного поло, жакета из твида, джемпера неброских тонов, вязаных свитеров. Обязательным атрибутом одежды был бомбер, а также гольфы и оксфорды, эмблема учебного заведения была на всех видах школьной одежды. Носить такую одежду школьники должны были везде – от школьного заведения до прогулки в парке. Преппи был стилем жизни этой золотой молодежи.

С начала третьей четверти прошлого века появились и особые бренды, которые ориентировались именно на пошив одежды для определенной группы студентов. Известными модельными домами, производящими такую одежду, были: Brooks Brothers, J/ Press, Gant Shirtmakers. Ни и стали выпускать одежду в стиле преппи для золотой молодежи, причем ткани для из пошива были только сдержанных тонов, а основные узоры –в клетку или в полоску.

Со временем этот стиль стал не только известным, но и популярным у миллионов самых обычных людей. А в 1980 году Лиза Юирнбах выпустила «Официальный справочник по стилю преппи», в котором она особо отмечала, что данный стиль уже не обозначает элитарность определенной группы населения, а стал модным брендом. А еще через 5 лет дизайнер Томми Хилфигер представил широкой публике коллекцию одежды, выполненную в этом стиле. Но через 5 лет появился новый стиль гранж, в результате одеваться в стиле преппи стало меньше людей, однако он все еще популярен у определенной группы населения.

Поэтому до сих пор многие известные модельеры продолжают выпускать одежду в этом сдержанном стиле, совершенствуя легендарные жилетки и рубашки, придумывая новые фасоны и добавляя новые детали.