Топ 5 юбок, по мнению Рогова, которые дамам «бальзаковского возраста» следует выбросить

Известный российский стилист Александр Рогов разбирается в модных тенденциях как никто: эксперт не только помогает людям определиться со своим образом, но и создает одежду под собственным брендом. Помимо личных консультаций, Александр часто дает советы для целых категорий людей – например, по поводу соответствия возраста и типа одежды. Не так давно дизайнер высказал мнение насчет выбора моделей юбок женщинами 45+. Какие модели данного предмета гардероба можно носить дамам «бальзаковского возраста», а что следует безжалостно отправить в мусорное ведро – далее.

Мини-юбка + трикотаж

Первый пункт является комбинацией сразу двух вещей, от которых нужно избавиться. Главный запрет носить мини для взрослых дам заключается в том, что это выглядит максимально не эстетично. А мини-юбку, сшитую из тоненькой трикотажной ткани – тем более. Подобные вещи в принципе мало кому подходят – возможно, лишь худеньким юным девочкам-моделям. Так что женщинам 45+ в первую очередь следует выкинуть эти «остатки прошлого».

Юбка-колокол

Несмотря на то, что данная модель является признаком французской легкости и женственности, дамам за сорок стоит отказаться от юбки-колокольчика. Дело в том, что такая форма выглядит инфантильной и ничуть не молодит взрослых женщин.

Прямой фасон

Представительницы прекрасного пола очень любят носить прямую юбку. Она, по их мнению, скрывает недостатки и смотрится строго, но со вкусом. Однако текущий фасон буквально скрадывает пропорции тела, вследствие чего теряется женственность. Прямая линия «обрубает бедра», поэтому каким бы прекрасным и идеальным не был верх, низ портит все впечатление об образе. Особенно не рекомендуется носить длину немного выше колена – она в принципе мало кому подходит.

Миди

Юбка-миди крайне не рекомендуется обладательницам невысокого роста: данная модель имеет свойство визуально укорачивать длину ног, из-за чего создается впечатление непропорционального тела. Ситуация может немного подправиться благодаря туфлям на высоких каблуках «шпильках», однако далеко не все дамы 45 лет и старше могут себе позволить носить такую обувь.

«Аляповатые» принты

Сложные геометрические либо звериные принты нравятся многим представительницам слабого пола, однако, для взрослых женщин такой узор – табу. Он выглядит максимально нелепо – пестрые юбки стоит оставить в молодости и не возвращаться. Кстати, к ним достаточно трудно подобрать кофту, пуловер либо свитер, потому надевать юбку со сложным узором не стоит.