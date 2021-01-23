Влюбленность: что нас притягивает к партнеру?

Многие часто думают о том, что на самом деле тянет к конкретному человеку. Подобные размышления посещают не только влюбленных, но и тех, кто ищет вторую половинку или желает разорвать отношения. Психологи выделяют ряд причин, которые притягивают друг к другу.

Чувства и эмоции

Когда рядом с человеком ощущается тепло, удовольствие, то с ним хочется всегда быть рядом. Любовь притягивает. Но также в качестве магнита действует страх, стыд за совершенные поступки. Виноватый партнер притягивается к обиженному, чтобы заслужить прощение.

Несексуальное возбуждение

К человеку притягивает так называемая ловушка возбуждения, когда человек испытывает физическое влечение не к партнеру, а из-за сложившейся ситуации. Возбуждение может происходить в стрессе, при физических нагрузках. Человек ошибочно переносит такого рода влечение к своему партнеру. Хотя на самом деле это реакция организма на ситуацию. Нужно распознавать сигналы и понимать, кому адресовано возбуждение.

Перенос эмоций

Одним из важных факторов притяжения считается внешность и ее восприятие при первой встрече. Перенос чувств и эмоций происходит в ситуациях, когда новый знакомый на кого-то похож, кого-то напоминает. Если схожесть вызывает позитивные мысли, у человека возникает желание продолжить общение. При негативных посылах, новый знакомый не воспринимается и отталкивается. Трансфер способен искажать реальные черты человека.

Схожее мировоззрение

Взаимное притяжение вызывает ощущение, что «меня понимают». С таким человеком хочется пообщаться дольше, узнать, в чем еще схожесть точек зрения. Когда человек видит похожую на него личность, начинается поиск путей сближения. Заводить дружбу с ходу готовы не все, но в деловой сфере схожее мировоззрение может привести к успешному сотрудничеству.

Самосовершенствование

В паре люди стремятся дополнить друг друга. Отношения дают шанс стать лучше себя прежнего. Каждый партнер вкладывает в отношения собственные ресурсы. Это время, силы, энергия, отдельные способности личности. Партнеры поддерживают друг друга. Вложение ресурсов означает, что каждый несет ответственность за развитие отношений, конструктивный диалог. В таких отношениях партнеры чувствуют спокойствие, удовлетворение, расслабленность. Здоровые отношения формируют привязанность.

Зависимость

В случае проявления зависимости, партнер удовлетворяет свои потребности. Например, у партнера удобно расположен дом, есть привязанность к ребенку.