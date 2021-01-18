Возрастные родители: звезды, рискнули на суррогатные роды

Наука в целом и медицина в частности не стоят на месте, а постоянно развиваются. И сегодня можно стать родителями в 45, 50 и даже в 70 лет! А все благодаря ЭКО и суррогатному материнству. Каждый год все больше российских звезд пополняют ряды «возрастных родителей». Вот лишь несколько ярких примеров среди селебрити.

Филипп Киркоров

Королю отечественной эстрады удается совмещать обязанности папы и мамы. У него двое замечательных детей – старшая дочь Алла-Виктория и младший сын Мартин. В интервью журналистам Филипп Киркоров неоднократно подчеркивал, что щедро отблагодарил женщину, выносившую и родившую ему наследников.

Мартин и Алла-Виктория буквально с пеленок привыкли к роскошной жизни. Знаменитый отец покупает им все, что они попросят. Дети окружены заботой со стороны тети Мари (приходится Филиппу родной тетей) и крестной Натальи. Есть у звездного семейства и 2 гувернантки, которым Киркоров платит по 200 тыс. руб в месяц.

Сын Филиппа мечтает вырасти и стать известным футболистом. Сейчас Мартин посещает частную спортивную школу, обучение в которой обходится в 660 000 руб. У Аллы-Виктории талант к рисованию. Также ей нравится играть в шахматы. Дочь Киркорова занимается в школе, открытой Евгением Плющенко.

Семейство Виторганов

Эммануилу Виторгану удалось удивить всю страну. Пока его взрослый сын выяснял отношения, мирился и оформлял развод, он вместе с супругой Ириной «увеличивал» семью. В феврале 2018-го на свет появилась их дочь Этель. На все вопросы о суррогатном материнстве супруги отвечали уклончиво.

В августе 2019 года российские СМИ вновь сообщили о пополнении в семействе Виторганов. У Эммануила и Ирины родилась вторая дочка, которую они назвали Кларой. Это вызвало настоящую шумиху в Сети. Еще бы, ведь новоиспеченному отцу на тот момент было уже 79 лет, а его любимой жене – 57. Хейтеры рекомендовали им уделять больше внимания взрослым детям и внукам, а не «сходить с ума».

Пугачева и Галкин

Примеру Филиппа Киркорова последовали Примадонна и ее муж Максим Галкин. Они стали родителями в 2013 году. Суррогатная мать родила им близнецов. Девочку назвали Лизой. А мальчик получил красивое, но редкое для нашей страны имя – Гарри.

Знаменитые родители обожают своих детей. У дочки и сына Галкина и Пугачевой очень много игрушек, и брендовой одежды. А еще у каждого из них есть персональная няня. Несмотря на огромные возможности, супруги стараются не сильно баловать наследников. Им хочется, чтобы Лиза и Гарри соблюдали этикет, проявляли уважение к другим людям.

Звездные двойняшки уже демонстрируют определенные таланты. Они занимаются балетом, вокалом и рисованием, изучают французский и английский языки.