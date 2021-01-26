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Знаки Зодиака, живущие по волчьим принципам

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В человеческом обществе встречаются «милые котики», «храбрые львы», «гордые орлы» и другие представители условного «животного мира». Некоторые люди от рождения ведут волчий образ жизни. Это настоящие одиночки, которые всё привыкли делать самостоятельно. Они живут по законам борьбы. Люди-волки протянут руку помощи тому, кому это действительно нужно, но они не прощают предательство.

Многие законы «цивилизованного мира» для этих людей неприемлемы. Попытка судить людей-волков по этим законам наталкивается на трудности и недоразумения, а от самих «волков» можно очень серьёзно пострадать за попытку вмешиваться в их жизнь.

Астрологи считают, что существуют особые знаки зодиака, под которыми рождаются преимущественно такие вот люди-волки. Этих знаков всего три.

  1. Овен. Кажется невероятным, но это именно так. Овен – настоящий волк в овечьей шкуре. Он не пытается притворяться и казаться в обществе тем, кем на самом деле не является. Да и сам Овен не любит лживых людей: встретив такого, он сразу выскажет ему всё, что о нём думает. Представитель этого знака любит нападать и ввязываться в борьбу. Пережив даже серьёзную неудачу и получив множество душевных и телесных ран, Овен быстро восстанавливается и принимается за старое.
    Знаки Зодиака, живущие по волчьим принципам
    Овны живут по своим принципам, порой непонятным другим людям. К своим врагам они весьма безжалостны. Это не значит, что они обязательно разорвут их физически, но они сделают всё возможное, чтобы вычеркнуть неприятеля из своей жизни.
  1. Дева. Это тоже очень коварный знак, а всё потому, что внешне его представители кажутся добрыми, милыми и скромными. На самом деле, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Девы очень тщательно продумывают свои действия и подробно оценивают обстановку. Встретив человека, Дева может проанализировать его всего, вплоть до самых тайных глубин, и предугадать его действия. Свой удар Дева может нанести в самый неожиданный момент, и ответить на него будет очень сложно.
  2. Водолей.
    Знаки Зодиака, живущие по волчьим принципам
    Представитель этого знака является одиноким, даже находясь в людном обществе. Водолей живёт как бы в своём внутреннем мире, и те порядки, по которым живёт мир внешний, его не особенно интересуют. Водолей предпочитает скрываться сразу, как только почувствует, что его свободу пытаются ограничивать. А такие опасности он чувствует издалека, на уровне интуиции. Кроме того, Водолей весьма рассудителен, так что его практически невозможно обмануть.

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