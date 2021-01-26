Знаки Зодиака, живущие по волчьим принципам

В человеческом обществе встречаются «милые котики», «храбрые львы», «гордые орлы» и другие представители условного «животного мира». Некоторые люди от рождения ведут волчий образ жизни. Это настоящие одиночки, которые всё привыкли делать самостоятельно. Они живут по законам борьбы. Люди-волки протянут руку помощи тому, кому это действительно нужно, но они не прощают предательство.

Многие законы «цивилизованного мира» для этих людей неприемлемы. Попытка судить людей-волков по этим законам наталкивается на трудности и недоразумения, а от самих «волков» можно очень серьёзно пострадать за попытку вмешиваться в их жизнь.

Астрологи считают, что существуют особые знаки зодиака, под которыми рождаются преимущественно такие вот люди-волки. Этих знаков всего три.

Овен. Кажется невероятным, но это именно так. Овен – настоящий волк в овечьей шкуре. Он не пытается притворяться и казаться в обществе тем, кем на самом деле не является. Да и сам Овен не любит лживых людей: встретив такого, он сразу выскажет ему всё, что о нём думает. Представитель этого знака любит нападать и ввязываться в борьбу. Пережив даже серьёзную неудачу и получив множество душевных и телесных ран, Овен быстро восстанавливается и принимается за старое.



Овны живут по своим принципам, порой непонятным другим людям. К своим врагам они весьма безжалостны. Это не значит, что они обязательно разорвут их физически, но они сделают всё возможное, чтобы вычеркнуть неприятеля из своей жизни.