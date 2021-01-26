Знаки Зодиака, живущие по волчьим принципам

В человеческом обществе встречаются «милые котики», «храбрые львы», «гордые орлы» и другие представители условного «животного мира». Некоторые люди от рождения ведут волчий образ жизни. Это настоящие одиночки, которые всё привыкли делать самостоятельно. Они живут по законам борьбы. Люди-волки протянут руку помощи тому, кому это действительно нужно, но они не прощают предательство.
Многие законы «цивилизованного мира» для этих людей неприемлемы. Попытка судить людей-волков по этим законам наталкивается на трудности и недоразумения, а от самих «волков» можно очень серьёзно пострадать за попытку вмешиваться в их жизнь.
Астрологи считают, что существуют особые знаки зодиака, под которыми рождаются преимущественно такие вот люди-волки. Этих знаков всего три.
- Овен. Кажется невероятным, но это именно так. Овен – настоящий волк в овечьей шкуре. Он не пытается притворяться и казаться в обществе тем, кем на самом деле не является. Да и сам Овен не любит лживых людей: встретив такого, он сразу выскажет ему всё, что о нём думает. Представитель этого знака любит нападать и ввязываться в борьбу. Пережив даже серьёзную неудачу и получив множество душевных и телесных ран, Овен быстро восстанавливается и принимается за старое.
Овны живут по своим принципам, порой непонятным другим людям. К своим врагам они весьма безжалостны. Это не значит, что они обязательно разорвут их физически, но они сделают всё возможное, чтобы вычеркнуть неприятеля из своей жизни.
- Дева. Это тоже очень коварный знак, а всё потому, что внешне его представители кажутся добрыми, милыми и скромными. На самом деле, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Девы очень тщательно продумывают свои действия и подробно оценивают обстановку. Встретив человека, Дева может проанализировать его всего, вплоть до самых тайных глубин, и предугадать его действия. Свой удар Дева может нанести в самый неожиданный момент, и ответить на него будет очень сложно.
- Водолей.
Представитель этого знака является одиноким, даже находясь в людном обществе. Водолей живёт как бы в своём внутреннем мире, и те порядки, по которым живёт мир внешний, его не особенно интересуют. Водолей предпочитает скрываться сразу, как только почувствует, что его свободу пытаются ограничивать. А такие опасности он чувствует издалека, на уровне интуиции. Кроме того, Водолей весьма рассудителен, так что его практически невозможно обмануть.