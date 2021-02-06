6 несовместимых пар по знакам Зодиака

Многим знакома ситуация, в которой встречаются двое совсем неплохих людей, но из этого ничего хорошего не получается. Оба стараются быть счастливыми, но все получается совсем не так, как хочется, но почему? Астрологи выявили 6 пар, самых несовместимых по своим знакам. Вот кому стоит осторожно планировать свои отношения.

Овен + Телец

Таким людям непросто оставаться даже обычными друзьями, так как их тянет в разные стороны. Телец любит нежность, спокойствие, красоту и эстетику, а Овен стремится к драматизации событий, яркости, непредсказуемости. Им непросто понять друг друга и в постели, и в семейной жизни. Поэтому между такими знаками крайне редко складываются хорошие отношения.

Рак + Весы

Это один из тех случаев, когда партнеры совершенно несовместимы в любви. То, что так ценится Раком, вдребезги разбивается о непредсказуемость Весов, неординарность, поэтому таким партнерам совершенно непросто построить как дружеские, так и романтичные отношения. Рак отличается нежностью, его может больно ранить легкомыслие Весов, которые могут считать представителя этого знака слишком скучным. В такой обстановке вряд ли вероятно романтичное продолжение.

Водолей + Рыбы

Их эмоции часто не совпадают, так как для Рыб любовь – это все, а для Водолея – одна из нот. Он вовсе не так отдается любви, как мечтательные Рыбы, поэтому между такими знаками часто проскальзывает непонимание, нежелание дальше строить отношения. Более того, со временем они оба начинают раздражать друг друга, так как Рыбы ждут нежности, внимания и большой любви, а Водолей не хочет действовать вопреки эмоциям и чувствам, разыгрывая то, что не чувствует сам.

Близнецы + Козерог

Крайне редкое сочетание, так как таким людям просто не о чем разговаривать друг с другом. Они по-разному смотрят на любовь, жизнь вообще, ведь разумному, хладнокровному Козерогу не по душе импульсивность Близнецов, легкомыслие и сумасбродность. Между ними крайне редко возникают браки, среди которых по пальцам можно пересчитать счастливые.

Лев + Дева

Критичность и лидерство обоих знаков мешают им почувствовать себя счастливыми вместе. Как правило, Дева и Лев слишком критичны друг к другу, но оба не выносят замечаний, настаивая на собственной правоте. Понятно, что в такой ситуации никому не будет до романтики, так как каждый будет упрямо настаивать на своем.

Стрелец + Скорпион

Между такими знаками возможны дружеские отношения, но только не любовь. Они по-разному смотрят на опасности, да и ревность Скорпиона не по нраву легкому, доброжелательному и открытому впечатлениям Стрельцу. Этим людям действительно непросто вместе из-за весьма ощутимой разницы в характерах.