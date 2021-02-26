Где в Кемерово стоит попробовать суши — обзор ресторанов и суши-баров

Найти в Кемерово суши – задача невероятно простая. Ресторанов японской кухни так много, что стоит только пройтись немного по улице, как наверняка можно наткнуться на один из них. Вот только заходить в первый попавшийся – так себе идея. Важно выбирать проверенный вариант, как например https://kemerovo.sushi-master.ru/. Здесь точно предложат вкусные и свежие роллы, а доставку на дом организуют с молниеносной скоростью.

Кстати, качественные блюда японской кухни можно отведать не только в Суши Мастере. Предлагаем небольшой рейтинг заведений, в которые точно захочется вернуться.

Суши Мастер

Так как это один из самых популярных ресторанов города, хочется рассказать о нем подробней. Суши Мастер – большая сеть, работающая в разных городах страны. Сетевые заведения обычно очень внимательно следят за репутацией, поэтому здесь клиенты получают гарантию качественного обслуживания и вкусные блюда.

Суши Мастер готов предложить клиентам отличное меню. Ознакомиться с ним можно на сайте, каталог дополнен реальными фотографиями. Кстати, выбор большой, так что к обеду курьер может привезти не только роллы, но и супы, салат или блюдо ВОК. Все невероятно вкусное!

Гордость компании – проверенные рецепты и исключительно правильные ингредиенты. Никаких подмен понятий, японская кухня этого не прощает. Если это рис, то только традиционный. Если рыба, то исключительно свежая. Разумеется, овощи, сыр, другие компоненты соответствуют требованиям качества.

Доставка – она не просто есть, она впечатляет скоростью. Когда нужны суши срочно – Суши Мастер лучший вариант, так как в течение часа уже можно будет наслаждаться любимыми блюдами.

Фудзи

Приятная атмосфера ресторана часто притягивает сюда людей. Здесь можно хорошо отдохнуть и покушать вкусные роллы. Меню довольно разнообразное, есть ВОК и супы, десерты и большой выбор напитков.

По цене Фудзи можно отнести к заведениям среднего уровня. Здесь не слишком дорого, но при этом мало акций. Клиентам предлагается доставка по адресу.

СушиРа

Японская кухня в ресторане разнообразная и вкусная. Это заведение в городе часто получает высокую оценку клиентов благодаря прекрасному выбору и приятным ценам. Здесь можно хорошо провести время или заказать блюда домой. Курьеры быстро привезут заказ клиента по указанному адресу.

Атаман

Ресторан работает на доставку блюд. Среди конкурентов выделяется расширенным меню, так как кроме суши предлагает пиццу и вкусные горячие блюда. Благодаря этому может угодить всем клиентам.

Заведение радует прекрасными рецептами и часто предлагает акции. Возможность сэкономить всегда привлекает клиентов, как и быстрая доставка. И в этом отношении тоже нареканий нет. Клиенты отмечают, что Атаман всегда укладывается в указанное менеджером время. Кстати, при заказе на 350 рублей уже можно рассчитывать на бесплатную доставку в центральные районы. Для отдаленных адресов необходимый минимальный заказ немного повышается, но все равно остается вполне демократичным.