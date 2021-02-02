Как перестать быть хорошим для всех парнем и стать настоящим мужчиной

Исторически сложилось так, что женщины почему-то ценят больше плохих парней, нежели хороших. На самом деле это вовсе не так. Плохими парнями в мужском обществе принято называть мужчин достаточно целеустремленных, самодостаточных и упертых. Иными словами тех, на кого женщина легко может положиться, и кого видит во главе будущей семьи. Как бы это грустно не звучало, но мало кто захочет иметь дело с мужчиной, которого таковым можно назвать лишь по половому признаку. Что же такого нужно сделать, чтобы перестать быть в глазах прекрасного пола обычным слюнтяем или большим ребенком?

Перестать быть удобным для всех, кроме себя

Помогать окружающим каждый раз, когда они попросят — это, конечно, хорошо, ведь такой подход вполне может стать залогом хороших отношений с теми, кому помогаешь. Особенно таких людей ценит начальство, ведь за небольшую премию раз в год и похвалу перед всем коллективом, они будут бегать и прыгать, выполняя буквально все поручения, какими бы бредовыми они не были. Такая же ситуация может возникнуть и в отношениях с девушками. Настоящий мужчина никогда не станет выполнять капризы своей дамы сердца, когда прекрасно понимает, что его используют. Те, кто этого не понимает, веками будут обитать в дыре под названием «френдзона» и автоматически переставать быть мужчинами в прекрасных женских глазах.

Высказывать свое мнение не только у себя в голове

В обществе очень сильно ценят людей, которые готовы самостоятельно мыслить и высказывать эти мысли вслух, какими бы они ни были. Смелость — основная черта настоящего мужчины. Без смелости трудно выражать свое мнение на публику, но нужно к этому стремиться. Самое главное — не перегнуть палку, ведь многие почему-то путают понятия «высказать» и «навязать». Последнее только отталкивает окружающих, особенно женщин, которые уже достают свои черные списки, чтобы записать туда тех, кто слишком часто (постоянно) использует данную технику.

Прекратить изображать из себя тряпку

Женщины без ума от мужчин, которые одним лишь взглядом могут показать, что к данной леди лучше не подходить, иначе плохо будет всем. Под выражением «быть с ним, как за каменной стеной» подразумевают обычно именно это. Как и то, что «женщину нужно добиваться». Осознание того, что мужчине не страшен любой соперник на пути к сердцу своей избранницы — бальзам на душу той девушки, что попала в этот любовный замес. Но опять же не стоит путать это понятие с тем же «быть удобным» и слишком сильно перегибать палку. Возможно, ее сердце уже занято кем-то другим. В таком случае подобные действия будут приносить девушке сплошной дискомфорт и неудобства. Таким путем любовь точно не докажешь.