Мистическая история: Подарок от покойного отца

Много от кого можно услышать истории о покойных родственниках, время от времени появляющихся во снах. Чаще всего это предупреждения о какой-либо опасности. Но бывают и такие интересные случаи, когда потусторонний гость желает преподнести некий подарок, который он очень хотел, но не успел подарить при своей жизни. Иногда умершие в силах даже привести в жизнь скорбящего того, кто мог бы облегчить их боль и страдания.

Он отказался приходить даже во снах

Марина полностью осиротела в возрасте 16-ти лет. Мать покинула их с папой практически сразу после ее рождения. Дочь с отцом жили у бабушки, но в один день их и так небольшая семья лишилась своего кормильца весьма неожиданно и трагично. Владимир не так часто позволял себе отдыхать. Все время работал, чтобы его женщины ни в чем не нуждались. Лишь раз он позволил себе уехать на небольшую рыбалку с друзьями, где они не рассчитали количество выпивки, пошли в таком состоянии поплавать и вернулись на сушу уже в гробах. Естественно, пережить такое Марине с бабкой было очень трудно, но ни одна, ни вторая за все время после того случая так и не увидела Владимира ни в одном своем сне. Хотя душа этого очень требовала.

Первый визит

Свое совершеннолетие Марина встретила осознанием того, что это все же случилось. В каком-то смысле отец поздравил ее первым. Она уже не помнила, что конкретно он говорил, но сам факт того, что такое вообще было, очень грел ее душу, навивая приятные воспоминания. Бабушке об этом событии все же рассказывать не хотелось. Зачем лишний раз тревожить душу пожилому человеку? Наверняка она и так за сегодня не раз будет вспоминать своего покойного сына, а этот рассказ только еще больше взволнует ее слишком суеверные убеждения. Пусть праздник пройдет мирно. Кстати, о нем. В гости обещали зайти бабушкина подруга детства со своим внуком. Посиделки обещали быть очень милым.

Лучше подарка не придумать

Внук этой милейшей тетеньки оказался гораздо старше, чем предполагалось Мариной. Старше настолько, что его даже приблизительно не пришлось развлекать мультиками или старыми игрушками. Удивительно, но парня звали Владимир. Наверное, простое совпадение, но от этой информации девушку немного передернуло. Она стала переживать, что мирное чаепитие легко может превратиться в сватанье. В принципе, Марина сильно не протестовала бы. Парень ей показался очень приятным человеком, от которого исходило особое тепло. Компания очень уютно посидела, обсудив буквально все существующие темы на свете. От старших не было слышно никаких колких шуток или навязчивых намеков, что не могло не радовать. Давние подруги никак не могли перестать вспоминать истории из прошлого, совсем позабыв о молодежи, а те нашли множество своих тем. Прощаясь, Владимир с Мариной обменялись контактными данными, а на следующий день отправились на прогулку, где парень вручил девушке необычный подарок.

Это был уникальный кулон в виде луны, который он хранил с детства. Сам не знает, для чего, но, кажется, именно для того, чтобы сейчас вручить ей. О таком признании мечтает любая девушка, но в тот момент Марина думала совсем о другом. Этот же кулон она видела в том самом сне с отцом.