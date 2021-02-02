Для женщин

Новинки ароматов 2021 года в стиле Нуар

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2021 год перевернул представления о парфюмерии, причем очень быстро. Если в прошлом году на пике моды стартовали кремовые, цветочные, даже немного сладкие белые ароматы, то теперь их палитра превратилась в черно-красное полотно, насыщенное, сочное, драматичное. Вот какие творения 2021 года добавят бархата любому образу, сделав его более страстным, порочным и завораживающим.

Izia La Nuit Sisley

Привычный розовый аромат с красивейшими натуральными красками теперь раскрывается в черном цвете совершенно новыми гранями. Если в классической версии солировала кустовая летняя роза, в новой раскрывается редкая сиренево-розовая роза вместе с нюансами полуночной магнолии, мандарина и переспевших ягод черной смородины. Сочная, вечерняя, насыщенная версия символизирует настоящую страсть, которая понравится самой искушенной, чувственной особе.

Новинки ароматов 2021 года в стиле Нуар

La Nuit Trésor Dentelle de Roses от Lancôme

Девятая версия аромата, наполненная переливами сладкой малины, замши и розы. Настоящее искушение для любительницы чёрного бархата, таинственной, роковой красотки, уверенной в собственной неотразимости. Кружевные грани флакона подчеркивают эротичный характер аромата, превращая его в желанную новинку для соблазнительниц.

Новинки ароматов 2021 года в стиле Нуар

Narciso Rodriguez Musc Noir 2021

У короля мускусной парфюмерии немало поклонников. Новое воплощение 2021 года заманчивого чёрного мускуса раскрывается сочными переливами сливы, кашемира и гелиотропа на бархатистой основе, превращая обычный чернослив в настоящее произведение искусства для стильной, элегантной леди.

Новинки ароматов 2021 года в стиле Нуар

Miller Harris Black Datura и Velvet Cherry

В 2021 году он также не отступил от нуара, создав не только Черный дурман, но и Вельветовую вишню. В каждом творении эротично раскрывается редкий, колдовской цветок черной датуры, который отличается просто гипнотическим раскрытием – прочувствовав его всего один раз, можно потерять голову, особенно в окружении иланга, белоснежной ночной лилии, мускуса и пачулей. Находка для королевы эпатажа, выбирающей интригующие, запоминающиеся приемы, чтобы навсегда оставить след в его сердце.

Новинки ароматов 2021 года в стиле Нуар

Не менее эротична и вельветовая вишня. В новой композиции она раскрывается с колдовскими вариациями меда, пачулей, миндаля и кожи, что подчеркивает страстный характер аромата. Настоящий шедевр, достойный не только современной булгаковской Маргариты, но и любой смелой, немного дерзкой девушки, любящей риск и смелые, вызывающие наряды.

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