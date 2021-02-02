Новинки ароматов 2021 года в стиле Нуар

2021 год перевернул представления о парфюмерии, причем очень быстро. Если в прошлом году на пике моды стартовали кремовые, цветочные, даже немного сладкие белые ароматы, то теперь их палитра превратилась в черно-красное полотно, насыщенное, сочное, драматичное. Вот какие творения 2021 года добавят бархата любому образу, сделав его более страстным, порочным и завораживающим.

Izia La Nuit Sisley

Привычный розовый аромат с красивейшими натуральными красками теперь раскрывается в черном цвете совершенно новыми гранями. Если в классической версии солировала кустовая летняя роза, в новой раскрывается редкая сиренево-розовая роза вместе с нюансами полуночной магнолии, мандарина и переспевших ягод черной смородины. Сочная, вечерняя, насыщенная версия символизирует настоящую страсть, которая понравится самой искушенной, чувственной особе.

La Nuit Trésor Dentelle de Roses от Lancôme

Девятая версия аромата, наполненная переливами сладкой малины, замши и розы. Настоящее искушение для любительницы чёрного бархата, таинственной, роковой красотки, уверенной в собственной неотразимости. Кружевные грани флакона подчеркивают эротичный характер аромата, превращая его в желанную новинку для соблазнительниц.

Narciso Rodriguez Musc Noir 2021

У короля мускусной парфюмерии немало поклонников. Новое воплощение 2021 года заманчивого чёрного мускуса раскрывается сочными переливами сливы, кашемира и гелиотропа на бархатистой основе, превращая обычный чернослив в настоящее произведение искусства для стильной, элегантной леди.

Miller Harris Black Datura и Velvet Cherry

В 2021 году он также не отступил от нуара, создав не только Черный дурман, но и Вельветовую вишню. В каждом творении эротично раскрывается редкий, колдовской цветок черной датуры, который отличается просто гипнотическим раскрытием – прочувствовав его всего один раз, можно потерять голову, особенно в окружении иланга, белоснежной ночной лилии, мускуса и пачулей. Находка для королевы эпатажа, выбирающей интригующие, запоминающиеся приемы, чтобы навсегда оставить след в его сердце.

Не менее эротична и вельветовая вишня. В новой композиции она раскрывается с колдовскими вариациями меда, пачулей, миндаля и кожи, что подчеркивает страстный характер аромата. Настоящий шедевр, достойный не только современной булгаковской Маргариты, но и любой смелой, немного дерзкой девушки, любящей риск и смелые, вызывающие наряды.