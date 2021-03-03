Особенности перевозки сейфов, банкоматов и других грузов

Услуги по перевозке сейфов и транспортировке банкоматов являются одними из самых сложных. С ними может сравниться разве что перевозка стекла, зеркал и стеклопакетов, где даже вибрации автомобиля во время движения могут нанести непоправимый урон и стать причиной появления механических повреждений и сколов на грузе.

Сложности перевозки объясняются большим весом, нестандартной формой, а также оснащением — компьютерными системами (электронным замком). Последние требуют предельной осторожности во взаимодействии с их частями и ни в коем случае не должны затрагиваться при погрузке или выгрузке. Именно поэтому к выбору перевозчика необходимо подходить со всей ответственностью.

Кому доверить доставку специфических грузов?

Лучше компании Грузар для перевозки банкоматов gruzar.com.ua/perevozka-oborudovanija/bankomat по Киеву не справится никто. Ее специалисты обладают необходимой компетенцией для выполнения всего спектра погрузочно — разгрузочных работ, надежной фиксации груза в кузове автомобиля и доставки груза до места назначения в целостности и сохранности.

Грузчики имеют хороший уровень физической подготовки и без труда могут переместить банкомат, вес которого в среднем составляет около 300 кг, по ровной поверхности или между этажами. Для более тяжелых грузов они используют гидравлические штабелеры, лебедки и другое специальное оборудование. Ведь иногда встречаются огромные банковские хранилища весом по несколько тонн и конечно, чтобы перевезти сейф gruzar.com.ua/perevozka-oborudovanija/sejf таких размеров нужно использовать спецтехнику для его погрузки.

Также сотрудники компании знают все тонкости использования крепежных систем и применяют их на практике. Ведь нарушение стабильности груза во время движения может привести не только к повреждению самого груза, но и стать причиной повреждения кузова или даже смещения нагрузки на ось машины.

Опытные водители составляют маршруты таким образом, чтобы в них не было резких поворотов, больших спусков и подъемов, а также было максимально хорошее дорожное покрытие.

Какой машиной перевозить сейфы и банкоматы?

Автопарк Gruzar насчитывает порядка полусотни автомобилей разной грузоподъемности и габаритов. В нем есть бусы, Газели, 5 тонники и фуры 10 тонники. Каждый из автомобилей может использоваться для перевозки такого оборудования, как сейф или банкомат. Самый маленький автомобиль из автопарка может перевезти за раз около 1200 кг, а средний вес сейфа или банкомата варьируется в диапазоне от 50 кг до 350 кг. Для перемещения банковских хранилищ подойдут маневренные фуры. Однозначно сказать какой автомобиль понадобиться для транспортировки можно только при наличии всей информации о грузе (его габаритах, количестве единиц, типе) и расстоянии. Но в любом случае Грузар поможет решить проблему любой сложности.