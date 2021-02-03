Почему японцы едят раз в сутки и при этом не стареют?

В последнее время ученые активно занимаются изучением гена сиртуина. Благодаря ему, не только восстанавливается организм, но и обеспечивается молодость и красота. Важное условие активации такого гена – голодный желудок. Иначе говоря, подобный ген не активизируется, если человек не голоден на протяжении определенного периода.

Возможно, что некоторым людям, которые считают полезным для здоровья трехразовое питание, может показаться абсурдной идея одноразового питания. На самом деле у нее имеется прочная медицинская основа. Наиболее привлекательно в подобном методе – отсутствие ограничений на употребляемую пищу.

В процессе перехода на подобный режим питания станет лучше здоровье человека, и у него пропадет желание есть продукты, которые ему не нужны и вредят телу. Иначе говоря, он автоматически станет здоровее и избавится от лишних килограммов, а его кожа восстановит свою молодость.

Авторами подобной методики предполагается, что именно из-за дефицита в советский период в постсоветских странах появился миф о необходимости трехразового питания, о том, что достаточный объем употребляемой пищи – ключ к здоровью. На самом же деле одноразовое питание является залогом молодости кожи и тонкой талии.

Помогает переход на одноразовое питание понизить уровень сахара в крови диабетикам, улучшить деятельность нервной и сердечно-сосудистой системы, увеличить продолжительность жизни.

А также проведенные опыты доказывают, что уменьшение количества съедаемой пищи полезно и для животных – у них начинает блестеть шерсть, и они ведут себя намного живее, выглядят красивее и моложе.

У японцев подобная методика называется «итинити иссеку». В переводе на русский язык это означает «один прием пищи в течение суток». Трапеза может состоять как из традиционных блюд японской кухни – миски овощей, легкого супа или чашки риса, так и из привычной для постсоветских стран пищи (борщей, щей, каш).

При уменьшении калорийности употребляемой еды и переходе на традиционное для японцев питание вес начнет снижаться, а физическая форма улучшаться. В случае употребления полноценной пищи при низкокалорийной диете обмен веществ может легко активизироваться.

Однако некоторые специалисты выделяют недостатки такого подхода к рациону – может появиться чувство голода, раздражительность, слабость. Этот период длится в течение 2 недель. Потом появится легкость и довольство собственным телом.