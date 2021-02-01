Тест: Поза, в которой вы обычно сидите, может выдать все трудности и проблемы

Женское тело воистину прекрасно и неповторимо. Множество психологов за последние годы выдвинуло огромное количество гипотез, которые смогли бы точно охарактеризовать язык женского тела и то, что оно обычно подразумевает под такими обыденными жестами, как, к примеру, поза во время сидения.

На изображении можно увидеть самые распространенные позы, которые используются женщинами во время сидения. Каждая из них может раскрыть кое-какие секреты и пикантности заданной особы.

Поза «А»

Такая поза свойственна людям, привыкшим убегать от своих проблем, нежели хоть как-то их решать. Они подобны страусам, которые в какой-то момент прячут голову в песок и ждут того самого волшебного момента, когда проблема сама по себе исчезнет, либо, когда-то кто-то другой решит ее вместо них. Но вся соль в том, что этого никогда не произойдет, ведь окружающее обычно призирают и всячески избегают безответственных компаньонов. Таким нерешительным особам труднее всего приходится в сфере семейного счастья, так как для его создания необходима большая смелость и кардинальная решимость.

Поза «B»

Если человек обычно сидит, закинув ногу на ногу, то это говорит о его бескрайнем творчестве и богатом внутреннем мире. Именно в этой позе можно заметить большинство актеров, писателей, певцов и прочих представителей современного искусства на различных церемониях и светских приемах. Они не умеют предугадывать трудности, периодически возникающие на их жизненном пути. Но легко их решают с помощью связей. Круг общения подобных людей огромен и весьма разнообразен.

Поза «C»

Так сидят люди рабочего класса. Широко расставленные ноги — признак расслабленности и чрезмерной уверенности в собственных силах и амбициях. Такая поза больше свойственна мужчинам, нежели женщинам. Если же какая-то дамочка чувствует себя в такой позе комфортнее всего, то это, в первую очередь, говорит о недостатке материальных благ в ее жизни. Вполне возможно, что большинство мыслей такой барышни последним временем заняты конкретно этой проблемой. Кроме того, подобные люди излишне консервативны, из-за чего не рискуют лишний раз идти в неизведанные для себя дебри. В итоге теряют множество возможностей, которые помогли бы решить их главную проблему.

Поза «D»

Эта поза характерна для очень пунктуальных и воспитанных людей. Они строги не только к себе, но и к окружающим. Иметь дело с такими людьми задача, так сказать, со звездочкой. За малейшую ошибку они готовы буквально разорвать того, кто эту ее посмел допустить. Да, представители данной позы очень дотошные и честолюбивые. Порядок для них важен во всем: в доме, на работе и даже в папках, хранящие фото с прошлогоднего отпуска. Наверное, именно эту позу использует большинство строгих и безжалостных начальниц. Выиграть спор с таким человеком практически невозможно, так упертость — еще одна ключевая черта характера человека, который привык сидеть именно таким образом.

Поза «E»

Такие люди привыкли во всем искать подвох и подставу. Перед тем, как принять важное (и не очень) решение, они будут продумывать все возможные сценарии, которые могут произойти, если сделать неправильный выбор. Как день ясно, что именно по этой причине они теряют множество возможностей, которые могли бы кардинально изменить их жизнь в лучшую сторону. С другой стороны, с подобным отношением они, сами того не осознавая, избегают и тех ситуаций, что могли бы им навредить. Спорный вопрос, правильно ли поступать именно таким образом, но в обществе всегда больше ценились смелость и решимость.