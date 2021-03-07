Живой разговор в эксклюзивном месте – как Clubhouse завоевывает мир

Новая социальная сеть Clubhouse стала настоящим спасением для американской молодежи в период самоизоляции, когда люди вынуждены были находиться дома без возможности видеться лично. В отличие от обычных текстовых мессенджеров, где все общение происходит с помощью записанных сообщений или аудио-посланий, в Клабхаусе вариант именно живого разговора. Пользователи слышат друг друга не в записи, а в момент непосредственно общения. Такое новшество в нише современных социальных сетей стало настоящим прорывом. Подкупало потенциальных пользователей и то, что какая-либо запись разговора в соцсети Клабхаус полностью запрещена. Администрация приложения очень строго следит за этим моментом, а при нарушении запрета блокирует учетную запись без возможности восстановиться.

Поскольку виртуальная площадка Clubhouse существенно отличается от привычных всем социальных сетей, у пользователей возникают некоторые вопросы по поводу ее регламента. Чтобы не попасть случайно в блок и не потерять свою учетную запись, желательно изучить все правила и инструкции приложения для живого общения на сайте https://guide-clubhouse.ru/. Это самый настоящий гид по новой социальной сети, который поможет освоиться новичку.

Помимо необычного общения, Клабхаус удивил своих пользователей так называемой эксклюзивностью, которой не обладало до этой поры ни одно приложение подобного типа. Попасть в Clubhouse с помощью простой регистрации не получится. Чтобы стать полноправным участником нового виртуального сообщества, необходимо попросить инвайт у пользователя, который там уже зарегистрирован. Приглашение может сделать совершенно незнакомый человек, все, что ему необходимо – записать предварительно в свой телефон номер потенциального пользователя.

Интересным моментом является тот, что из раздачи инвайтов некоторые энтузиасты смогли сделать настоящий бизнес, предлагая их за немалую стоимость на различных виртуальных площадках. Сети. В интернете при этом можно найти приглашение совершенно бесплатно – зачастую известные блогеры осуществляют их раздачу у себя на телеграм-каналах или в других социальных сетях.

Закрытость Clubhouse вызвала бурный интерес к приложению у звезд. Среди учетных записей, количество которых уже достигло несколько миллионов, можно встретить звезд шоу-бизнеса, общественных деятелей и даже политиков.