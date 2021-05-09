Стоматит: основные причины возникновения, общие симптомы и начало лечения

Стоматит является одним из самых распространенных заболеваний, при котором происходит поражение слизистой оболочки полости рта. Организм человека не может выработать иммунитет к этому заболеванию, поэтому даже по прошествии некоторого времени после болезни существует большая вероятность заболеть стоматитом вновь. Причем его некоторые формы могут быть весьма заразными. Чтобы определить вид заболевания, необходим прием стоматолога. Только стоматолог может поставить правильный диагноз и определить степень поражения слизистой оболочки ротовой полости. Выбрать соответствующего врача можно на портале НаПоправку по имеющимся там отзывам и указанным ценам.

Причины возникновения стоматита

Стоматит может возникать по различным причинам:

Механические повреждения десен или слизистой посторонними предметами. Десны нередко травмируются некачественными протезами или брекетами. В рану попадают болезнетворные микробы, приводящие к стоматиту. Аллергическая реакция на средства по уходу за ротовой полостью, медикаменты или продукты. Плохой уход за полостью рта. Грибковое или вирусное заражение. Стоматит могут вызвать различные вирусы и другие микроорганизмы, проникающие в слизистую через микротрещины, вследствие чего образуются язвочки. Из-за слабого иммунитета инфекции начинают прогрессировать. Наличие стоматологических заболеваний и зубного камня. Заболевания, приводящие к нарушению микрофлоры кишечника. В подобных ситуациях сначала необходимо устранить причину самой болезни, а затем начать лечение стоматита. Вредные привычки (курение).

Основные симптомы стоматита

Симптомы заболевания могут отличаться в зависимости от степени поражения слизистой и формы стоматита. Однако основными признаками принято считать:

Покраснение слизистой, появление отечности. Это является первым признаком заболевания. Если запустить лечение, на покрасневших областях образуются белые или серые язвочки с красным ореолом. Возникновение боли. При отсутствии лечения язвочки начинают появляться на внутренней стороне щек или под языком, что приводит к возникновению сильной боли во время еды. Высокая температура. На начальных стадиях стоматита, когда имеется только 1 или 2 язвы, температура может подниматься незначительно. Однако большое количество язвочек зачастую приводит к значительному повышению температуры.

Уже при появлении первых симптомов этого заболевания необходимо обращаться к стоматологу. Специалист выявит точную причину и назначит необходимое лечение.