Как подобрать тушь по типу ресниц

Первые туши для ресниц появились еще в начале прошлого века. Тогда небольшие черные брусочки с миниатюрной щеточкой выпустили сразу две косметические компании Maybelline, Rimmel. До этого момента женщины пытались усилить цвет ресниц с помощью смеси жженой пробки с вазелином, а театралы использовали иные, более пигментированные составы. Оба варианта не давали желанного эффекта, ведь со стороны накрашенные таким образом ресницы нельзя было назвать привлекательными.

Сегодня многие задумываются над вопросом, как накрасить ресницы чтобы они были как нарощенные. Ее основатель – Терри Вильямс из Maybelline. Изначально получившимся составом он хотел скрывать седину, а потом переквалифицировал его, как первое средство для ресниц, созданное для ежедневного применения. Правда, раньше девушки вне зависимости от типа своих ресниц поголовно использовали одно средство. Нынешний рынок косметической индустрии предлагает массу различных вариантов. Все что нужно – определить тип своих ресниц и подобрать под них подходящий продукт.

Удлиняющая тушь

Первый вариант подходит для коротких и длинных ресниц. Удлинение волосков происходит за счет их прокрашивания и одновременного разделения. Ключевая роль отведена щеточке, ведь она должна передать пигмент ресницам от их основания до самого конца. Идеальный вариант – короткий ворс, средняя длина, силиконовая основа. Чтобы корректно нарисовать ресницы такой щеточкой, к ней придется привыкнуть. А чтобы прибавить волоскам длины, в составе туши есть специальные волокна, приклеивающиеся их кончикам в процессе нанесения.

Объемная тушь

Самый популярный вариант. Для достижения густоты важна формула туши (минералы, силиконы в составе) и эффект быстрого высыхания. Итог – продукт обволакивает ресниц, и за счет моментального высыхания дает возможность прокрасить их вторым и третьим слоем. Кисть для нанесения мягкая, пушистая и габаритная. Позволяет набрать достаточное количество пигмента и распределить его по волоскам. Основной минус – ею нельзя разделить ресницы, потому в накрашенном виде они часто слипаются.

Подкручивающая тушь

В составе этой туши есть специальные волоски. Они необходимы для смягчения и подкручивания жестких, прямых ресниц. Для моментальной фиксации результата подкручивающая тушь быстро сохнет, потому в первое время приходится учиться ею пользоваться. Нанесения происходит подкручивающими движениями, с уклоном на прокрашивание основания волосков. Для максимального эффекта накануне стоит подкрутить ресницы с помощью щипчиков для завивки – курлеров.

Советы по выбору туши

Тем, кто хочет придать своим ресницам сразу объема и длинны, следует приобрести несколько продуктов сразу и наносить их на ресницы поочередно. При этом объемной тушью нужно пользоваться в конце.

Резиновая или силиконовая щеточка может склеить ресницы, если пользоваться ее медленно. Для жестких ресниц они и вовсе не подходят, потому при выборе туши нужно это учитывать. Для густых ресниц больше подойдут варианты с длинным, натуральным ворсом. Важно понимать, что щеточки с коротким ворсом попросту не смогут разделить и полностью прокрасить волоски.

Итог – у каждой красавицы в арсенале должно быть две туши: базовая для верхних ресниц, с щеточкой из мелкого ворса для нижних. При покупке второй желательно выбирать самый простой вариант без эффекта удлинения или наращивания.

Бывают случаи, когда реснички склеиваются от любого состава. Тогда придется обзавестись специальной расческой для окрашенных ресниц, чьи металлические зубчики будут тщательно разделять волоски.