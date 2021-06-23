Зарядка iPhone 12 Pro Max: как сделать и чем

Отсутствие зарядного устройства в линейке iPhone 12 «яблочная» компания объяснила решением проявлять заботу об окружающей среде. В штатный комплект действительно не входит адаптер питания. Тогда чем заряжать новый iPhone 12 Pro Max и вообще как правильно заряжать айфон первый раз?

Особенности батареи

Пользователи старых моделей телефонов, перешедшие на айфон впервые, удивлены тем, как быстро разряжается его аккумулятор. Это можно объяснить наличием энергоемких приложений. Однако по рекомендациям производителя с целью экономии заряда аккумулятора не нужно удалять задачи из перечня уже запущенных приложений.

Для некоторых пользователей подзарядка каждый день стала ритуалом, это как почистить зубы. Зачастую гаджет подключают к сети или другому источнику питания, ложась спать. Другие ждут, пока зарядка покажет «0». Все стремятся меньше тратить времени на зарядку, и при этом реже использованную батарею менять.

По мнению экспертов, первый раз заряжать iphone 12 Pro Max до 100 % совсем не обязательно, до такого показателя не стоит доводить и в будущем. Полный курс «разрядка – зарядка» необходимо производить не чаще, чем один раз на месяц. При этом желательно подзаряжать на 50 % или чуть больше. Зарядное устройство сохранится по максимуму при уровне 40-80 %. Это объясняется напряжением, которое создается в литий-полимерных клетках. Все просто – чем выше показатель заряда, тем выше напряжение, а это существенно вредит аккумулятору. Очень высокое напряжение может снизить количество циклов зарядки. Батарея с зарядкой 100 % выдерживает 300-500 курсов, а при зарядке 70 % — 1200-2000. Литиевый тип аккумулятора будет исправно служить, если в нем электроны периодически будут находится в движении. При постоянном подключении в сеть этого достичь сложно.

Первая зарядка

После покупки iPhone 12 Pro Max возникает много вопросов касательно подзарядки. Новый айфон 12 Pro Max нужно разрядить до конца или нет, и как полностью разрядить айфон.

Не следует ждать, пока устройство разрядится полностью. Подключить его к источнику питания необходимо уже при зарядке в 20 %. Такой вариант будет самым безопасным. Если же смартфон разрядился полностью и сам отключился, то это не страшно. Нужно только следить, чтобы такая ситуация не была регулярной, тогда и батарея будет работать нормально. Аккумулятор заряжается в течение 2-3 часов. После того, как система получит полную зарядку, она сообщит пользователю об этом.

Можно ли смартфон на зарядке оставлять на ночь? Считается, что можно, ведь производитель установил на гаджете контроллера, который будет перекрывать поток электроэнергии, когда показатель достигнет 100 %. При необходимости зарядки всю ночь, следует обеспечить устройству оптимальную теплоотдачу. Телефон должен быть без чехла, на ровной поверхности и подальше от кровати.

В пассивном режиме смартфон тоже потребляет энергию. Поддержка сотовой сети и программных процессов требует энергии, а потому телефон разряжается до 99 % и опять начинает подзарядку до 100 %. Следует отметить, что блок питания в этом процессе несет минимум нагрузки и утром гаджет будет на ощупь холодный, словно не работал давно.

Итак, как правильно заряжать новый айфон 12 Pro Max? Следует перейти в «настройки» и войти в меню «аккумулятор». Выбрать «состояние АКБ» и активировать функцию «оптимизированная зарядка». Просто включить и она сделает все необходимое насколько это можно. Данная опция снизит износ аккумулятора.

Как продлить «продолжительность жизни» батареи

Срок работы аккумулятора в основном зависит от того, как правильно он эксплуатировался. Есть информация, что перед использованием новый гаджет следует поставить заряжаться на 3 дня. Нужно отметить, что такое утверждение применимо для никелевых батарей. Сколько нужно заряжать новый телефон iphone 12 Pro Max, который имеет литий-ионный аккумулятор, давайте разберемся.

Для продления жизни аккумулятора необходимо придерживаться некоторых простых правил:

не следует заряжать в душном помещении, температура может варьировать 0-35°С. Более высокие показатели могут привести к неисправимым повреждениям аккумулятора;

регулярно обновлять программное обеспечение, так как обновления могут включать новые технологии энергосбережения;

нужно снимать чехол на время зарядки, так как она может дать избыток тепла;

для не длительного хранения гаджета необходима зарядка на 50 %. Полностью разряженная батарея может в дальнейшем потерять возможность заряжаться. Аккумулятор при 100 % зарядке в течение длительного периода времени способен утратить часть емкости;

для экономии энергии при автономной работе можно перевести яркость в автоматический режим, при котором устройство будет подстраиваться под окружающее освещение. Также рекомендуется Wi-Fi держать включенным постоянно, так как такой доступ будет потреблять меньшее количество энергии;

при желании можно ограничивать активность самых «прожорливых» программных приложений.

Что нужно докупить

В комплект входит лишь телефон и кабель Lightning / USB-C. Теперь перед пользователем открывается много вариантов зарядки:

быструю и нормальную зарядку можно получить исключительно через адаптер USB-C (20 Вт). Стоит не мало, но желательно купить один раз и пользоваться годы;

MagSafe. Поддержка новой технологии при помощи магнитной зарядки, которая крепится на заднюю панель смартфона (мощность 15 Вт);

беспроводная зарядка. Минусом этого варианта является скорость – до 7,5 Вт, а этого будет мало;

использование имеющегося адаптера;

покупка сертифицированного адаптера других производителей.

Отсутствие зарядного устройства в комплекте не должно быть поводом расстраиваться. Этот привычный аксессуар всегда можно приобрести или пользоваться от предыдущей «яблочной» модели. Купить можно и беспроводное устройство – MagSafe (быстрее) или Qi (дешевле). Выбор за пользователем.