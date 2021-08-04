Как отправлять SMS-рассылки, чтобы не раздражать получателей: советы для бизнеса

В настоящее время многие компании считают СМС-рассылки неэффективным инструментом, который только раздражает пользователей. Однако на самом деле релевантные и интересные предложения могут принести немалую пользу для бизнеса. Сервис eSputnik представляет собой современную омниканальную систему автоматизации электронного маркетинга. С помощью сервиса eSputnik можно отправлять sms-рассылки легко, быстро и в любое время. Среди главных преимуществ использования сервиса — моментальная доставка сообщений, высокий показатель прочтений, доступные цены.

Как правильно запустить SMS-рассылку

Процесс запуска рассылок состоит из нескольких этапов:

Определение цели. Рассылка, имеющая конкретную цель, позволяет получить профит и добиться желаемого результата. Предприниматели могут преследовать разные цели — привлечение покупателей, повышение лояльности клиентов, увеличение количества участников акции. Формирование базы для СМС-рассылки. В качестве базы может выступать как отдельный сегмент, так и список покупателей, давших согласие на рассылку. При выборе базы прежде всего следует ориентироваться на цель. Написание текста СМС. Сообщения должны быть ориентированы на целевую аудиторию. Также важно, чтобы послания были грамотными, краткими и понятными. Какие-либо ошибки или неправильные сокращения в текстах сообщений неприемлемы. Помимо этого стоит избегать капса. Сообщение не должно быть написано только заглавными буквами. Отслеживание результатов. С помощью сервисов можно отследить количество СМС, дошедших до получателей, а также процент клиентов, прочитавших сообщения.

Как сделать SMS-рассылку эффективной и нераздражающей

Отправка СМС-рассылок предполагает соблюдение этикета. Так как сообщения вторгаются в персональное пространство получателей, важно особое внимание уделить составлению посланий. Существует несколько правил, следуя которым можно составить продуктивные сообщения:

Указывать альфа-имя. Пользователь, получивший сообщение, в поле отправителя должен видеть название компании или магазина. При этом следует указывать название именно таким, каким его обычно видят покупатели. Название соответствующего бренда и ссылку на сайт также можно указать в самом сообщении. Писать короткие сообщения, отражающие суть. Текст рекламного сообщения не должен превышать двух предложений. Символов в тексте не должно быть много, поскольку пользователи обычно не настроены на чтение длинных сообщений. Получатели должны улавливать суть сообщений за несколько секунд. Однако не стоит пренебрегать необходимыми пробелами или знаками препинания. Использовать русскоязычную раскладку. Не всем получателям комфортно читать сообщения на латинице, хотя такие СМС стоят намного дешевле и могут вместить больше текста. К клиентам важно проявлять уважение и отправлять сообщения, написанные кириллицей. Персонализировать сообщения. При общении с покупателями важно ориентироваться на данные, занесенные в базу, и подстраивать СМС под отдельных клиентов. Пользователям намного приятнее получать СМС с индивидуальным обращением. Выбирать лучшее время для отправки СМС. Пользователи должны получать сообщения в удобное для них время. В противном случае СМС могут вызывать раздражение. Наиболее благоприятным временем для отправки сообщений считается период с полудня до 9 часов вечера. Оставлять клиентам право выбора. Предпринимателям не стоит быть навязчивыми. У клиентов должна быть возможность свободно отписаться от СМС-рассылки в любое время.

При правильной реализации SMS-рассылка является мощным и эффективным инструментом для развития бизнеса.