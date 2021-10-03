Как выбрать ботинки на платформе: основные критерии, стильные модели интернет-магазина Мариго

В холодное время года большой популярностью пользуются ботинки, поскольку такая обувь является стильной, практичной и удобной. При этом многие женщины предпочитают носить ботинки на платформе. В интернет-магазине Мариго представлен широкий ассортимент ботинок на платформе по выгодным ценам. Многообразие качественных и модных изделий смотрите на Мариго. Ассортимент интернет-магазина постоянно обновляется качественными моделями. Доставка товаров осуществляется по всей территории Украины.

Критерии выбора ботинок на платформе

При выборе такой обуви необходимо учитывать следующие параметры:

Вид материала. Наиболее качественными и прочными считаются модели из натуральной кожи. Также популярна обувь из замши. Цвет. Обувь должна сочетаться с предметами гардероба. Более практичными моделями являются черные или коричневые ботинки. Свежесть образу придают ботинки светлых цветов. Меховая отделка. Для зимы следует выбирать обувь с меховой отделкой, которая позволяет отлично сохранять тепло. Высота платформы. Платформа ботинок не должна быть слишком высокой, поскольку такие модели не являются комфортными для ежедневного ношения. Рекомендуется отдавать предпочтение ботинкам с платформой средней высоты, которые смотрятся стильно и красиво.

В электронном каталоге интернет-магазина Мариго имеется большой выбор стильных женских ботинок на платформе.

Ботинки Farinni

Данная модель женских ботинок на платформе от бренда Farinni предназначена для зимнего сезона. Обувь имеет привлекательный молочный цвет. Высота платформы составляет 4 см. Верх ботинок выполнен из натуральной кожи. Подкладка сделана из искусственного меха. Ботинки имеют замок и шнуровку. Есть разные размеры.

Ботинки Monroe

Эти ботинки черного цвета от украинского бренда Monroe предназначены для ношения в зимний период. Обувь имеет круглый носок и платформу. Высота танкетки составляет 5,5 см. Верх модели изготовлен из натуральной кожи. В качестве материала для подкладки использована овчина. Высота голенища — 15,5 см. Обувь застегивается на замке, а также имеет шнуровку. Доступны разные размеры.

Ботинки Aiformaria

Эта модель ботинок бежевого цвета от бренда Aiformaria предназначается для носки в весенне-осенний период. Высота голенища составляет 16 см. Ботинки имеют платформу высотой 4 см. Верх обуви сделан из натуральной кожи, а подкладка ботинок выполнена из флиса. Модель имеет как шнуровку, так и удобную застежку-молнию.