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Как выбрать ботинки на платформе: основные критерии, стильные модели интернет-магазина Мариго

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В холодное время года большой популярностью пользуются ботинки, поскольку такая обувь является стильной, практичной и удобной. При этом многие женщины предпочитают носить ботинки на платформе. В интернет-магазине Мариго представлен широкий ассортимент ботинок на платформе по выгодным ценам. Многообразие качественных и модных изделий смотрите на Мариго. Ассортимент интернет-магазина постоянно обновляется качественными моделями. Доставка товаров осуществляется по всей территории Украины.

Критерии выбора ботинок на платформе

При выборе такой обуви необходимо учитывать следующие параметры:

  1. Вид материала. Наиболее качественными и прочными считаются модели из натуральной кожи. Также популярна обувь из замши.
  2. Цвет. Обувь должна сочетаться с предметами гардероба. Более практичными моделями являются черные или коричневые ботинки. Свежесть образу придают ботинки светлых цветов.
  3. Меховая отделка. Для зимы следует выбирать обувь с меховой отделкой, которая позволяет отлично сохранять тепло.
  4. Высота платформы. Платформа ботинок не должна быть слишком высокой, поскольку такие модели не являются комфортными для ежедневного ношения. Рекомендуется отдавать предпочтение ботинкам с платформой средней высоты, которые смотрятся стильно и красиво.

В электронном каталоге интернет-магазина Мариго имеется большой выбор стильных женских ботинок на платформе.

Ботинки Farinni

Как выбрать ботинки на платформе: основные критерии, стильные модели интернет-магазина Мариго

Данная модель женских ботинок на платформе от бренда Farinni предназначена для зимнего сезона. Обувь имеет привлекательный молочный цвет. Высота платформы составляет 4 см. Верх ботинок выполнен из натуральной кожи. Подкладка сделана из искусственного меха. Ботинки имеют замок и шнуровку. Есть разные размеры.

Ботинки Monroe

Как выбрать ботинки на платформе: основные критерии, стильные модели интернет-магазина Мариго

Эти ботинки черного цвета от украинского бренда Monroe предназначены для ношения в зимний период. Обувь имеет круглый носок и платформу. Высота танкетки составляет 5,5 см. Верх модели изготовлен из натуральной кожи. В качестве материала для подкладки использована овчина. Высота голенища — 15,5 см. Обувь застегивается на замке, а также имеет шнуровку. Доступны разные размеры.

Ботинки Aiformaria

Как выбрать ботинки на платформе: основные критерии, стильные модели интернет-магазина Мариго

Эта модель ботинок бежевого цвета от бренда Aiformaria предназначается для носки в весенне-осенний период. Высота голенища составляет 16 см. Ботинки имеют платформу высотой 4 см. Верх обуви сделан из натуральной кожи, а подкладка ботинок выполнена из флиса. Модель имеет как шнуровку, так и удобную застежку-молнию.

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