Кому подойдут широкие кольца?

Обручальное кольцо – символ крепкой любви и неотъемлемый аксессуар для пар вступающих в брак. Именно поэтому важно выбрать комплект колец, которые будут радовать долгие годы и подходить именно вам. К счастью, ассортимент современных обручальных колец необычайно разнообразен. Пары выбирают кольца из разных материалов (не только металлов, но и керамики, нержавеющей стали и в некоторых случаях даже дерева), с камнями или без, в разных стилях. Кроме классических тонких колец, рынок предлагает оригинальные широкие варианты обручальных колец.

Какое кольцо считается широким?

Понятие ширины кольца достаточно условное, однако принято считать широким кольцо, ширина которого больше 6–8 мм. Кольца, ширина которых превышает 10 мм, считаются очень широкими. Они могут быть гладкими или с россыпью камней. На изготовление широкого кольца идет больше металла, поэтому оно обычно стоит дороже тонкого. Но в этом есть и свой плюс. Не каждое тонкое кольцо можно подвергать раскатке или укатке в случае изменения толщины пальца, а широкие кольца имеют толщину, достаточную для таких манипуляций.

Кому подойдет широкое обручальное кольцо?

При выборе кольца важно обращать внимание на три главных фактора:

удобство при ношении кольц;

размер и форму кисти и пальцев;

личные предпочтения.

Обычно широкое кольцо не перемещается по фаланге пальца, плотно сидит и часто выглядит массивно. Оно сразу бросается в глаза, поэтому важно, чтобы кольцо подходило под ежедневный гардероб и общий стиль его обладателя. Широкое украшение на пальце отлично сочетается с вечерними платьями, многослойными нарядами и тяжелыми тканями. Обладатель широкого кольца должен проявлять творческий подход к выбору одежды.

Не стоит выбирать широкое кольцо людям с крупными руками, так как кольцо сделает руку визуально толще. С осторожностью нужно выбирать широкое кольцо на короткие пальцы, в этом случае нужно обратить внимание на кольца необычной формы, с инкрустацией и камнями. Наиболее выигрышно и гармонично широкое кольцо будет смотреться на руке с узкой кистью и длинными пальцами.

Главный критерий выбора обручального кольца – это личное предпочтение. Если вам нравятся широкие и очень широкие кольца и вы чувствуете себя в них уверенно, глаза блестят, а окружающие осыпают комплиментами – смело покупайте и никого не слушайте! Ведь ваша жизнь зависит только от вас.