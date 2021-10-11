Тип телосложения – генетически заложенный объём мышц и распределение жировой ткани. Эндоморфы стремятся нарастить мышечную массу, но скорость обмена веществ сжигает основную часть питательных соединений, поступающих с продуктами. Получить расчётное количество белка помогает протеин.

Виды протеина

Белок – сложная молекула из цепочки аминокислот, выполняющая в организме строительные функции. Без достаточного количества аминокислотных соединений невозможен нормальный рост и деление клеток. Процессы увеличения объёма тканей имеют особое значение для спортсменов, выступающих бодибилдеров и людей, которые хотят повысить силу и выносливость мышц. Актиновые и миозиновые мышечные волокна состоят из комплексов аминокислот. Незаменимые молекулы не могут синтезироваться организмом и поступают в кровь в процессе пищеварения. Поэтому для быстрого наращивания мышц применяют протеин для набора массы.

Выделяют 6 видов пептидов по типу белка:

Сывороточный.

Получают путём экстракции из молочных продуктов. Базовые характеристики – высокая скорость усвоения, полный набор незаменимых аминокислот (включая структуры с разветвлённой молекулярной цепочкой), конгруэнтность собственным клеточным элементам. Время расщепления и всасывания сывороточного протеина составляет около 2 часов. Особенность реакций организма определяет рекомендованную схему употребления: маленькими порциями каждые 3 часа.

Лучший протеин из данной группы – Maxler Ultra Whey Protein, полученный ультрафильтрацией и обогащением комплексами мультиэнзимов. Для поддержания общей калорийности рациона количество углеводов в одной порции составляет всего 2,3 грамма. Употреблять состав рекомендуется сразу после силовой тренировки, разведя в воде или молоке. Продукт, полученный из натурального молока, имеет приятный вкус.

Молочный.

Белковый коктейль, состоящий из 1 части сывороточного пептида и 4 частей казеина. Скорость всасывания и усвоения компонентов сыворотки высокая, добавление молочной составляющей замедляет этот процесс. Чаще всего белки протеины такого типа выбирают женщины, так как совместно с эффектом увеличения мышечной массы они обеспечивают снижение веса.

Компания FITPIT выпускает протеиновые молочные добавки, которые создают длительное чувство насыщения. Рекомендуется употреблять продукт за пару часов до сна. Тогда длительное расщепление белковых молекул обеспечит утоление голода, а на переработку сложных структур в ночное время суток будет тратиться большое количество энергии. В спортивных целях такой тип пептидов выбирают спортсмены-марафонцы, которым важно обеспечить длительное питание мышечных волокон.

Соевый.

Белковая добавка растительного происхождения. Отличается высоким содержанием лизина – аминокислоты для уменьшения жировой ткани, укрепления костной и хрящевой ткани. Дополнительное влияние на элементы опорно-двигательной системы позволяет быстрее добиться спортивных высот. Соевый протеин для массы подходит для питания спортсменов-вегетарианцев и людей с врожденной лактозной недостаточностью.

Бренд FITPIT находится в топе по выпуску пептидных смесей на основе соевого белка. В линейке спорттоваров можно выбрать продукцию с разными вкусовыми добавками: шоколад, банан, ваниль. К полезным свойствам растительных белков относятся:

обеспечение питания и восстановления мышечных волокон;

нормализация гормонального фона;

стимуляция работы иммунной системы, повышение общей устойчивости организма;

нормализация артериального давления;

снижение риска атеросклероза за счет коррекции уровня холестерина в плазме крови;

повышение прочности костной ткани.

Изофлаваноиды растительных волокон обладают антиоксидантными свойствами, защищают клетки тканей от воздействия свободных радикалов, уменьшают риск онкологических заболеваний, замедляют возрастные изменения. Соевый протеин для мышц подходит для дополнительного питания возрастных спортсменов, и тех, кто желает поддерживать правильный и здоровый образ жизни в пожилом возрасте.

Яичный.

Мультиаминокислотный белок, который вырабатывается из яичного белка. В чистом виде в составе протеиновых препаратов встречается редко из-за дороговизны получения. Чаще всего входит в комплексные смеси совместно с растительными компонентами, подходит людям с непереносимостью лактозы.

Казеиновый.

Комплекс с самым длительным периодом расщепления. При попадании в желудок казеин под воздействием соляной кислоты створаживается. Полученная субстанция продвигается по пищеварительному тракту и медленно распадается до аминокислот. Употребление казеина в чистом виде надолго создает чувство сытости. Чаще всего назначается спортсменам во время интенсивных физических нагрузок перед подготовкой к соревнованиям. Принимается на ночь для качественного пищеварения и всасывания.

Мицеллярный казеин PRIMEKRAFT получают путём обработки молочной продукции. Длительность его усвоения 7 часов. Он помогает быстро и эффективно увеличить процент мышечной массы, замедлить катаболизм, контролировать аппетит и чувство голода. Подходит лицам с аллергическими реакциями на сывороточные пептиды.

Комплексный.

Протеин для мужчин, которые хотят перевести жировую ткань в мышечную массу. Наряду с увеличением мышц во время тренировок сочетание быстрых и медленных белков обеспечивает нормализацию работы системы пищеварения, снижение аппетита, устранение перееданий.

Для получения максимального количества разнообразных эффектов к белковым элементам состава добавляются дополнительные активные вещества. Торговая марка Mote выпускает Matrix Protein Shake с коллагеном. Волокна соединительной ткани улучшают качество кожи, повышают её тонус, способствуют быстрой подтяжке после сжигания жировой прослойки.

Классификация мышечных протеинов по механизму получения:

Концентрат – белковые молекулы, полученные путём простой фильтрации. Чистота состава до 85%. Приём не ограничен временными рамками. Дешёвое производство позволяет реализовывать протеины по доступным ценам. Изолят – белковый продукт высокой степени очистки от жиров и углеводов. Процент аминокислот в составе 95 и выше. Производство заключается в использовании длительной многоступенчатой фильтрации. Гидролизат – белок с наивысшей степенью очистки. Характеризуется быстрым усвоением за счёт разрезания длинных пептидных цепочек на короткие участки во время гидролиза. Основной недостаток – высокая цена относительно аналогов.

Как подобрать протеин для себя

При самостоятельном подборе добавки следует учитывать цели и желаемые результаты от использования. Для быстрого наращивания мышечной массы рекомендуется выбирать сывороточные белки, для похудения с интенсивными тренировками лучше подойдет казеин или белковые комплексы.

При выборе производителя обращают внимание на оригинальность товара – подделки и фальсификат не проходят экспертизы качества и могут негативно влиять на здоровье. Чтобы быть уверенным в покупке товара, необходимо заказывать смеси только от надежного производителя.

Критерии качества состава:

Процент белка. Чем он выше, тем эффективнее будет действие добавки. Биологическая ценность пептида. Определяет качественный набор аминокислот. Чем большее количество незаменимых комплексов встроено в молекулы, тем ценнее белковый продукт. Скорость усвоения. Подбирается в зависимости от цели употребления. Для набора массы подойдут «быстрые» белки, для похудения и создания мышечного рельефа «медленные». Стоимость. Цена, значительно ниже рыночной, чаще всего говорит о сомнительном качестве товара, подделке.

Для достижения максимального эффекта и сохранения здоровья перед покупкой лучше проконсультироваться с тренером и лечащим врачом. Терапевт укажет на наличие противопоказаний к приёму некоторых комплексов, спортивный наставник поможет разработать курс тренировок и схему употребления определённой продукции.

Как правильно принимать протеин

Для набора мышечной массы следует обеспечить организм достаточным количеством белка. Важно не только корректно подобрать смесь, но и учитывать то, как принимать протеин, в каких количествах и с какой частотой.

Ежедневная норма употребления белковых продуктов составляет 3 грамма для мужчин и 2 для женщин.

Для получения желаемого результата от приёма препаратов следует соблюдать рекомендации, как пить протеин:

Включить в рацион большое количество сложных углеводов. Они будут использоваться на энергетические нужды организма. Без них весь употребляемый белок уйдёт на обмен веществ. Быстрый белок употребляют перед или сразу после физической нагрузки. Он запускает обменные процессы, способствует построению новых мышечных волокон. Усиленное кровоснабжение помогает быстрому перевариванию и доставке аминокислот к мышцам. Комплексы, содержащие казеин, употребляют перед сном. Они активизируют процессы анаболизма во время расслабления мышц. Соевый белок подходит вегетарианцам и людям с лактозной недостаточностью. Если проблем с усвоением животных жиров нет, лучше выбирать сывороточные добавки, их пищевая и биологическая ценность выше. Комплексные продукты лучше принимать в разгрузочные от тренировок дни. Дополнительные элементы состава улучшают общее состояние организма, влияют на обмен веществ, состояние органов и систем. Чёткая связь с тренировками не требуется. Допускается приём нескольких биодобавок. Чаще всего используют комбинацию сывороточных пептидов и комплексных смесей. Рацион питания при приёме пептидов должен быть разнообразным. Для снижения процента жировой ткани следует составить меню с дефицитом калорий, сниженным количеством жиров, простых углеводов.

Мифы о протеине

Белок сам накачает мышцы.

Аминокислоты – только структурные блоки для построения мышечных волокон. Для роста мышечной ткани требуются обязательные физические нагрузки. Нерегулярные тренировки, отсутствие силовых занятий не приведут к росту мышц даже при условии употребления сертифицированного биологически ценного белка.

Протеин – равно стероиды.

Стероидные вещества – синтетические молекулы. Пептид – натуральный компонент клеточных структур, полученный из природных продуктов.

Обязательно пить раствор три раза в сутки.

Белковые коктейли не заменяют полноценный приём пищи. Назначаются в качестве БАДов для обеспечения полной потребности организма в аминокислотах.

Смесь рекомендуется употреблять после тренировки.

Схема питания и дополнения рациона белковыми добавками составляется совместно со специалистом. Медленные белки рекомендуется выпивать перед сном, сывороточные пептиды – перед тренировкой.

Можно накачаться, потребляя только белок.

Для набора мышечной массы требуется соблюдение рационального питания с достаточным количеством сложных углеводов и жиров для поддержания гормонального фона.

Протеин – это вредно.

Продукция с натуральным составом и высокой степенью очистки оказывает только положительное влияние на организм. Предварительно стоит проконсультироваться с врачом, составить план и рацион питания с учётом количества сухого пептида. Протеин – не гормональные комплексы, поэтому негативного влияния на работу органов не оказывает.

Заключение

Тренировки и правильное питание не могут обеспечить качественный и количественный состав белка, поступающего в организм. Натуральная и эффективная альтернатива употреблению пачки яиц или килограммов куриной грудки – приём протеина для набора мышечной массы. Оригинальные добавки оказывают положительное влияние на многие физиологические процессы в организме.