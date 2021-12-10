10 идей подарков для ребенка на новый 2022 год тигра

Покупка новогоднего подарка для ребенка – ответственная и не всегда легко решаемая задача для родителей. Даже зная о том, чем увлекается их чадо, многие мамы и папы теряются в выборе: ассортимент современных магазинов представляет собой настоящий игрушечный хаос, и выделить из него что-то одно, действительно стоящее долгого детского ожидания, бывает весьма затруднительно. Предлагаем рассмотреть 10 вариантов праздничного сюрприза, способного доставить сыну или дочке море позитивных эмоций. А если вы хотите порадовать своих любимых подруг то вам сюда — https://whyy.ru/q/cto-mozno-podarit-podrugam-na-novyi-2022-god

1. Фетровая ёлка

Все детки любят наряжать к празднику лесную красавицу. В раннем возрасте не имеет большого значения, настоящая ель или нет – малыши рады возможности украсить даже примитивную текстильную модель. Поэтому довольно популярны наборы, состоящие из фигурной войлочной основы и прицепляемых к ней фетровых игрушек: снежинок разных форм, ангелочков, оленей, коньков, колокольчиков, конфет и прочих рождественских символов. Изделия дополняются липучками, которые хорошо фиксируют их на мягкой основе, делают процесс украшения легким и веселым.

Стоит похвалить то, что игрушкам не отводится строго определенных позиций – ребенок волен развешивать их так, как ему захочется, перемещать с место на место и всякий раз создавать новый праздничный образ. Ёлку можно выбрать не только плоскую, настенную, но и объемную.

2. Кукольный торс для создания причесок

Маленькие девочки обожают причесывать своих кукол, но их «гривы» не всегда так роскошны, как хотелось бы, да и миниатюрность мешает разгуляться воображению. Осчастливьте юную стилистку специальным манекеном в виде кукольного торса: шевелюра у таких моделей (максимально удобного, крупного, формата) всегда густая и достаточно длинная, позволяющая воплощать любые парикмахерские задумки. Более того, к ней прилагается целый комплект инструментов и аксессуаров: игрушечный фен, плойка, расчески, бигуди, всевозможные ленты, бантики, бусы, резинки и заколочки, накладные пряди и косички. Можно выбрать манекен в образе сказочной героини (Рапунцель, Ариэль, Мальвины) или всеми любимой Барби. Некоторые модели дают возможность обучаться еще и маникюру.

3. Дартс с пистолетом

Излюбленной забавой мальчиков являются стрелялки. Выплескивать энергию, а между делом оттачивать координацию и меткость, позволяет игра с пистолетом и мишенью – осовремененный детский дартс (рекомендуемый возраст – с 6 лет). Обе части забавы работают от батареек, при выстреле «оружие», как правило, светится и подает звуковой сигнал. Пуль здесь никаких нет, юный снайпер прицеливается, наводя лазерный луч на центр поля. При попадании в яблочко сами собой включаются победные аплодисменты и мигающие огоньки на мишени.

4. Светящийся плед

Многие дети приходят в восторг от проекторов звездного неба, а значит, высока вероятность поразить воображение ребенка пледом, сияющим в ночи. Подобные изделия изготавливают из мягкого, очень приятного на ощупь и довольно износостойкого велсофта. Рисунок в виде звездочек на нем не простой – с наступлением темноты начинает светиться. В дневное время плед выглядит как самое обычное узорное покрывало, незаметно подзаряжается солнечным светом, готовясь снова явить сказочную красоту (кстати, если ночью направить на него фонарик, свечение заметно усилится). Стирается вещь как обычно, угрозы здоровью не несет – за «светопредставление» отвечает безопасный органический люминофор.

5. Крутая энциклопедия

«Сокровищницы знаний» сегодня уже не те, что раньше. Они стали в разы круче, ведь теперь к познавательным статьям прилагается забавный интерактив: можно надеть 3D очки и, «оживив» картинки, детально разглядеть объекты со всех сторон. Сделать познание мира нескучным и увлекательным процессом предлагают, к примеру, такие издания: WOW!

Динозавры. 150 интересных фактов. 4D (издательство «Devar Kids»)

Большая 4D-книга для мальчиков с дополненной реальностью («Аванта»)

Нескучная Физика. Приключения Макса в стране знаний. 4D («Devar»)

Большая 4D-книга для девочек с дополненной реальностью («АСТ»).

6. Пазл 3D

Еще одно любопытное трехмерное изобретение для детского досуга – объемный паззл. Уровень сложности подбирается на любой возраст и вкус: трехлетки, например, могут составлять простенькие сюжеты с картонными героями сказок, и потом использовать их в своих играх. Мальчики активно интересуются сборкой пожарных машин (детали для малышей специально делают покрупнее), а девочки – кухонных уголков. Детишкам постарше производители предлагают «конструкторы» теплоходов, пароходов, автомобилей, космических кораблей, подростки с удовольствием собирают мировые архитектурные шедевры: собор Василия Блаженного, Триумфальную арку, Эмпайр Стейт, Тауэрский мост и др.

7. Комплект для создания бижутерии

Ищете подарок подрастающей моднице? Присмотритесь к наборам для изготовления носимых украшений: браслетов, сережек, брошек, заколок, кулонов, ободков, брелоков. Выбор поистине огромен, ведь аксессуары можно делать из бусин, бисера, пайеток, мулине, эпоксидной смолы, ракушек, атласных ленточек, фигурных пуговиц. Особой популярностью пользуется продукция брендов Bondibon, Disney, Origami, Clementoni, Demi Star, Фантазер, Волшебная мастерская.

Примеры интересных наборов для девчачьего креатива:

Послание в бутылке. Пляж: 2 браслета (Style me up)

Сокровища звездной лагуны: 2 кольца, браслет, тиара, бусы (Nebulous stars)

Eva Moda. Ободки: 3 аксессуара для волос (Bondibon)

Блестящий стиль. Сердце: подвеска (1 TOY)

Angel Diamond. Accessory Set: подвеска, ободок, заколка, серьги, 4 колечка (Donerland)

Украшения из эпоксидной ювелирной смолы (ALX Studio).

8. Набор для опытов юного инженера

Сборка всевозможных моделей прекрасно тренирует мышление и моторику рук, прививает усидчивость и интерес к освоению наук. С комплектом «Инженерные опыты» любознательное чадо сможет самостоятельно сконструировать робота, транспортное средство или какой-то технический агрегат в миниатюре. Много увлекательных опытов предлагает бренд Bondibon (серия «Науки с Буки»): следуя подробным инструкциям, мальчик (да и девочка тоже) сумеет смастерить мини-ракету, полицейскую сирену, карусель, водяную мельницу, машинку на солнечной батарее, синтезатор, вентилятор, телеграф или водяные часы. Несколько примеров интересных экспериментов:

«Испытания на прочность» (6 веселых опытов с яйцом)

«Эко-мобиль» (сборка авто с мотором, работающим на соленой воде)

«Мыльная машина» (как сделать аппарат, запускающий мыльные пузыри)

«Умный пылесос» (изучение устройства и сборка ползучего пылесборщика)

«Робот-динозавр» (создание модели ящера, умеющего качать головой и двигать хвостом).

9. Набор для новогоднего декупажа

С комплектом для декорирования ребенок сможет и развлечь себя творчеством, и добавить новых ярких деталей праздничному антуражу. Bondibon, к примеру, предлагает украсить в несложной, но очень эффектной технике декупажа ёлочные игрушки: набор включает пластиковые заготовки, узорчатую рисовую бумагу, акриловые краски, ленточки, блестки. Много вариантов декора у «Школы талантов»: можно сделать красивые новогодние шары (а также сердечки и колокольчики), перенеся изображение снегиря, елки, заснеженного домика, Деда Мороза, или же создать эксклюзивную кружку с праздничным принтом. Встречается и тарелочный декупаж – в сборке той же «Школы» и «Фантазера».

10. Электронный планшет для детского рисования

Альтернативой художествам на бумаге может стать рисование на графическом планшете – благо, детские версии устройств совершенно не портят зрение. Пользоваться таким гаджетом просто и удобно: сюжеты на плоском экране создаются специальной ручкой-стилусом (зачастую к ней прилагаются сменные наконечники для регулировки толщины линий), при нажатии на соответствующую кнопку изрисованный лист полностью очищается. Планшет для детского рисования весит значительно меньше обычного, но в то же время не настолько легок, чтобы постоянно выпадать из рук. Питание чаще всего организуется от батареек, так как много энергии тут не требуется.

Интересная придумка для самых маленьких рисовальщиков – так называемый магборд: ребенок берет в руки перо со встроенным магнитом и, следуя творческому замыслу, касается отверстий на мелкоячеистой доске. В глубине дырочек скрываются магнитные бусинки – притягиваясь к перу, они «всплывают» на поверхность, и, таким образом, шагом за шагом выстраивается рисунок (можно также писать цифры или буквы). Чтобы «сбросить» картинку, достаточно провести по полю пальцем.