Электромобили: главные достоинства и недостатки современных транспортных средств

В последнее время особую популярность обретают электромобили. Эти транспортные средства считаются экономичными и экологически безопасными, поскольку позволяют отказаться от использования углеводородного сырья. На сайте компании Bexhill Trading Auto https://bexhilltrading.net/vehicle/elektromobili/ представлен большой выбор электромобилей из США, имеющихся в наличии и доступных под заказ. Опытные специалисты компании готовы подобрать и оперативно доставить в Украину выбранную модель электромобиля на выгодных для клиента условиях.

Достоинства электромобилей

Транспортные средства на электрическом ходу обладают рядом преимуществ:

Улучшение окружающей среды. Электрокары не выделяют в атмосферу каких-либо вредных веществ, а также не усиливают парниковый эффект. Экономия денежных средств. Такие автомобили заряжаются с помощью электричества, что позволяет значительно экономить на топливе. Недорогой ремонт. Устройство электромобиля является более простым по сравнению с традиционным автомобилем, поэтому такое транспортное средство не требует частого ремонта. К тому же электрокары не требуют высоких затрат на техническое обслуживание. Высокая безопасность. В таком автомобиле нет громоздких компонентов, что снижает риск получения серьезных травм при авариях. Отсутствие шума. При движении электрокары издают мало шума по сравнению с классическими моделями автомобилей с ДВС.

Недостатки электромобилей

Кроме достоинств, электромобили имеют следующие недостатки:

Долгая зарядка. На полную зарядку автомобиля уходит примерно несколько часов, в то время как для традиционной машины требуется несколько минут. Высокая стоимость. Электромобиль, созданный по высоким технологиям, стоит дороже обычного автомобиля. Ограниченный запас хода. Эксплуатация электрокаров усложнена радиусом зарядных станций. В отличие от топлива электричество невозможно взять в запас. Недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций. Сейчас зарядные станции присутствуют только в крупных городах и в небольшом количестве. Влияние температуры воздуха на пробег. Если температура воздуха является низкой, то запас хода тоже уменьшается. Поэтому в зимний период электрокары способны проезжать меньшие расстояния.

Компания Bexhill Trading Auto является официальным представителем американских аукционов в Украине. Офисы компании имеются в крупных городах Украины. Перед покупкой транспортное средство проходит несколько видов проверки. Клиенты могут отслеживать свой автомобиль в личном кабинете.