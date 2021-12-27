Как выбрать матрас: основные критерии, комфортные модели из интернет-магазина Анатомия сна

Человек проводит во сне практически треть своей жизни. Сон позволяет восстановить организм, положительно влияет на концентрацию и работу мозга. В период сна также вырабатываются необходимые гормоны, поэтому очень важно хорошо высыпаться. Значительно улучшить качество сна помогает правильно выбранный матрас. Магазин Анатомия сна предлагает широкий ассортимент комфортных матрасов по выгодным ценам. Доставка товаров осуществляется как по Брянску, так и в другие регионы России.

Критерии выбора

При выборе матраса необходимо учитывать следующие параметры:

Жесткость. Изделия с повышенной жесткостью могут выдерживать значительные нагрузки, поэтому их следует приобретать людям с большим весом. Модели средней жесткости пользуются популярностью среди людей средней комплекции. Матрасы низкой жесткости подходят людям с низкой массой тела. Тип. Матрасы бывают пружинными и беспружинными. Наиболее востребованными вариантами являются модели с независимыми пружинными блоками. Беспружинные изделия обеспечивают хорошую поддержку тела за счет наполнителей. Наполнитель. Широкое распространение получили такие наполнители, как пенополиуретан, холлофайбер, пена и войлок. Во многих моделях встречается комбинация сразу нескольких материалов.

В электронном каталоге интернет-магазина Анатомия сна имеется широкий выбор матрасов от надежных производителей.

АСКОНА BALANCE FORMA

Верхнее и нижнее покрытия этого изделия от производителя Аскона выполнены из жаккарда с синтепоном. В составе матраса также имеются пенополиуретан и войлок, которые придают данной модели упругость и устойчивость к различным механическим повреждениям. Также матрас содержит блок независимых пружин, обеспечивающих равномерную поддержку тела.

DIMAX ПРАКТИК МЕДИУМ ЛАЙТ В9

Этот матрас с умеренно-мягким верхом и жестким низом от производителя Dimax имеет в составе жаккард, пену Balance foam и кокосовое волокно. Все материалы являются гипоаллергенными и воздухопроницаемыми. Присутствие кокосового волокна позволяет обеспечивать дополнительную поддержку и сформировывать ортопедический эффект. По типу конструкции матрас является беспружинным.

SONTELLE LIBRE CASTOM HALL

Данная модель от производителя Sontelle состоит из жаккарда, холлкона, спанбонда и войлока. Пружинный блок TFK, входящий в состав изделия, способен выдерживать большую нагрузку и обладает ортопедическим эффектом. Наличие в составе матраса средней жесткости прочных, эластичных и легких материалов позволяет обеспечить максимально комфортное спальное место.