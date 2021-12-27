После развода один из родителей обязан своевременно выплачивать алименты на содержание детей. Иногда бывшим супругам удается договориться о добровольных выплатах. Однако в некоторых случаях по алиментам может образовываться задолженность. Компания Creditdebt оказывает качественные услуги по возврату долга на законных основаниях в Украине. Опытные юристы и коллекторы, знающие все тонкости процесса, осуществляют эффективные меры по взысканию задолженности и помогают вернуть средства в кратчайшие сроки.

Процесс взыскания долга

Если по алиментам возникла задолженность, взыскателю нужно выполнить следующие действия:

Обратиться к судебным приставам. В первую очередь взыскатель должен уведомить пристава об уклонении должника от уплаты алиментов. Также нужно подать заявление, которое вынуждает должника выплатить имеющуюся задолженность. В это время пристав выясняет причину долга и принимает соответствующие меры. Через месяц после подачи заявления можно запросить у судебного пристава документы по исполнительному производству и оценить эффективность принятых мер. Обратиться в суд. Обращение в суд позволяет взыскать с должника неустойку за просрочку требуемых выплат. Для этого взыскатель должен подать соответствующий иск в мировую судебную инстанцию. В таком иске также можно потребовать возмещение других убытков, которые пришлось понести взыскателю по причине неуплаты алиментов. Размер неустойки обычно зависит от срока и суммы долга.

Меры, применяемые к должнику

Судебные приставы также могут применять к должникам более жесткие меры:

Привлечение к административной или уголовной ответственности. При наличии задолженности по алиментам в течение 2-х и более месяцев должнику, уклоняющемуся от выплат без каких-либо уважительных причин, могут быть назначены обязательные работы, арест или штраф. Для злостных неплательщиков применяется наказание в виде исправительных работ, ареста или лишения свободы. Ограничение прав на управление транспортом или пересечение границы. Такие меры могут применяться в случае, если исполнительное производство уже возбуждено. При этом пристав должен лично уведомить должника об этом ограничении. Лишение родительских прав. Эта мера является крайней. Она применяется в том случае, если по-другому защитить интересы ребенка не удается.

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