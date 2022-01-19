Настенные светильники: зачем нужны бра

Сложно отрицать, что в интерьере помещения важное место занимает освещение. Основная его функция – создание комфортных условий для работы и отдыха. Однако в светлое время суток светильники нередко играют роль декоративной детали. Поэтому отправной точкой выбора осветительного прибора нередко становится его внешнее оформление.

Среди всего многообразия предложений особенно привлекательны бра, поскольку светильники эти универсальные:

заменят люстру в комнатах с низкими потолками;

равномерно осветят длинный коридор;

обеспечат комфортные условия для косметических процедур, чтения, рукоделия;

создадут уютную атмосферу в спальне.

Где применить свет бра, перечислять можно долго, однако добиться желаемого эффекта удастся только в том случае, когда это прибор хорошего качества, подобран с учетом условий эксплуатации.

Если требуется оригинальное световое решение, то стоит обратить внимание на продукцию австрийского бренда EGLO, который уделяет большое внимание не только эстетической стороне, но и техническим характеристикам осветительных приборов. Они у светильников бра EGLO соответствуют международным стандартам, позволяют обустроить помещения различной планировки и назначения.

Как выбрать светильник

Классическое бра – преемник настенных канделябров и держателей факелов. В конструкции светильников этого типа есть несколько обязательных деталей:

корпус, который крепится к стене, скрывая провода;

рукав с плафоном;

выключатель.

Однако сегодня к категории бра относят все разновидности настенных осветительных приборов, т. е. это могут быть также пристенные плафоны, споты или подвесные лампы. Решение о покупке светильника не должно быть спонтанным. Выбрать модель лучше на этапе проектирования электропроводки.

Если же бра должно стать подарком либо необходимость в нем возникла в связи с определенными обстоятельствами, то следует обратить внимание на важную деталь – наличие включателя/выключателя, а также его тип: кнопочный, шнуровой, сенсорный, поворотный, клавишный или другой. От этого зависит способ подключения к сети и место установки. По таким вопросам лучше посоветоваться с квалифицированным электриком.

Важен ли материал

Компактность и практичность бра сделало его удобным для освещения жилых комнат, подсобных помещений, ванной, веранды, общественных зданий. Условия в них не всегда пригодны для всех видов материалов. Например, для изготовления основания используют металл, дерево и пластик, а они по-разному реагируют на влажность и температурный режим.

Плафон – важная декоративная деталь, которая подвергается воздействию света, перепаду температур, здесь оседают пыль и грязь. Стекло, текстиль, пластик и мраморная крошка требуют регулярного ухода, однако для каждого материала он отличается уровнем сложности, иногда достаточно вовремя сметать пыль.

Технические характеристики: как разобраться

Если важен видимый эффект излучаемого света, то стоит обратить внимание на показатель температуры цвета в кельвинах. Для желтого разной насыщенности он будет ниже 3 200 К, дневного – в диапазоне от 4 000 до 4 500 К, а выше 5 000 К соответствует холодному белому.

Источники света (лампочки) тоже таят секреты. Встроенный прибор поменять не получится, хотя к моменту, когда он выйдет из строя, может пройти немало лет, а поэтому новое бра станет лучшим решением для интерьера. Сменные лампы различаются типом цоколя, поэтому следует обращать внимание на маркировку, потому что в комплектацию источники света часто не входят: Е – резьбовые разного диаметра, G – штырьковые.

Эталоном энергоэффективности служат светодиодные светильники, лампы в которых могут быть как сменными, так и незаменяемыми.

Поскольку бра – настенный светильник, в котором плафон часто удален от стены, важно обратить внимание на размеры, особенно если в доме есть дети и животные, а также в том случае, когда прибору выбрано место над диваном или креслом.

Благодаря тому, что ассортимент бра огромный, удастся подобрать модель под любые запросы, будь то источник света дополнительный, основной либо декоративный.