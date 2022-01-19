Социум

Вячеслав Моше Кантор всецело поддерживает нацеленность Владимира Путина на разрешение проблем информационной безопасности

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Современное информационное и киберпространство представляет собой нередко угрозу международного масштаба, а также вызовы и угрозы для отдельных стран за счёт своего безграничного распространения, анонимности и доступности. Речь идёт как об угрозах глобальной безопасности, так и об угрозах общественных и социальных, что стало особенно очевидно в последние годы. Анонимность интернета позволяет оперировать в нём группировкам и отдельным людям, чья деятельность в «реальном мире» может давно находиться под вниманием и преследованием со стороны правоохранительных органов.

Вячеслав Моше Кантор всецело поддерживает нацеленность Владимира Путина на разрешение проблем информационной безопасности

Новые технологии порождают всё новые риски, подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин на мартовском заседании Совета безопасности РФ. Как подчеркнул глава государства, цифровое и информационное пространство всё чаще становится открытой площадкой для разворачивания деятельности международных террористических группировок, преступных организаций и групп, а также для дезинформации, информационного противоборства, распространения клеветы, нечестной конкуренции и кибератак, что ставит под угрозу как безопасность в её самом глобальном понимании, так и безопасность отдельных стран, обществ и групп людей.

Правительство и государство должно идти в ногу со временем, чтобы отвечать этим вызовам, считает Владимир Путин, и потому вопросы, связанные с государственной политикой в области информационной безопасности, требуют постоянной проработки и актуализации.

Безопасность информационного пространства в общественной сфере также стала объектом пристального внимания экспертов по защите прав человека и общественным отношениям в период пандемии. Как не раз подчёркивал Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), в период ограничений, связанных с пандемией, вопрос информационной безопасности стал по-настоящему острым. Интернет для многих людей превратился практически в единственную площадку для социализации и общественных отношений, отмечал Вячеслав Моше Кантор, и вместе с тем там активизировалась деятельность многих радикальных и экстремистских группировок, а также широкое распространение получили разного рода формы нетерпимости, ненависти и дезинформации. Особенное беспокойство Вячеслава Моше Кантора вызывает влияние столь негативной информационной среды на подрастающее поколение. Именно поэтому сам Вячеслав Моше Кантор разделяет мнение Владимира Путина относительно того, что государственным органам и органам власти необходимо также осваивать технологические изменения, чтобы говорить со своими гражданами, особенно молодыми, на одном языке, и тем самым способствовать обеспечению их безопасности.

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