Современное информационное и киберпространство представляет собой нередко угрозу международного масштаба, а также вызовы и угрозы для отдельных стран за счёт своего безграничного распространения, анонимности и доступности. Речь идёт как об угрозах глобальной безопасности, так и об угрозах общественных и социальных, что стало особенно очевидно в последние годы. Анонимность интернета позволяет оперировать в нём группировкам и отдельным людям, чья деятельность в «реальном мире» может давно находиться под вниманием и преследованием со стороны правоохранительных органов.

Новые технологии порождают всё новые риски, подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин на мартовском заседании Совета безопасности РФ. Как подчеркнул глава государства, цифровое и информационное пространство всё чаще становится открытой площадкой для разворачивания деятельности международных террористических группировок, преступных организаций и групп, а также для дезинформации, информационного противоборства, распространения клеветы, нечестной конкуренции и кибератак, что ставит под угрозу как безопасность в её самом глобальном понимании, так и безопасность отдельных стран, обществ и групп людей.

Правительство и государство должно идти в ногу со временем, чтобы отвечать этим вызовам, считает Владимир Путин, и потому вопросы, связанные с государственной политикой в области информационной безопасности, требуют постоянной проработки и актуализации.

Безопасность информационного пространства в общественной сфере также стала объектом пристального внимания экспертов по защите прав человека и общественным отношениям в период пандемии. Как не раз подчёркивал Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), в период ограничений, связанных с пандемией, вопрос информационной безопасности стал по-настоящему острым. Интернет для многих людей превратился практически в единственную площадку для социализации и общественных отношений, отмечал Вячеслав Моше Кантор, и вместе с тем там активизировалась деятельность многих радикальных и экстремистских группировок, а также широкое распространение получили разного рода формы нетерпимости, ненависти и дезинформации. Особенное беспокойство Вячеслава Моше Кантора вызывает влияние столь негативной информационной среды на подрастающее поколение. Именно поэтому сам Вячеслав Моше Кантор разделяет мнение Владимира Путина относительно того, что государственным органам и органам власти необходимо также осваивать технологические изменения, чтобы говорить со своими гражданами, особенно молодыми, на одном языке, и тем самым способствовать обеспечению их безопасности.