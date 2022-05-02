Коробки для торта: главные критерии выбора, распространенные виды изделий

Для всех, кто работает в сфере продаж кондитерских изделий, важной составляющей являются упаковки. Получая торт, заказчик в первую очередь оценивает его внешний вид. Привлекательные коробки для торта производят на клиента соответствующее впечатление и впоследствии вызывают у него самые приятные воспоминания. Приобрести красивые и стильные коробки для тортов можно в компании Юни-Пак. Данная компания производит упаковки, способные выгодно подчеркнуть мастерство кондитеров, и при этом гарантирует безупречное качество своей продукции.

Критерии выбора коробки

При выборе упаковки для торта необходимо учитывать следующие параметры:

Материал. Коробка из качественного материала позволяет надежно защитить кондитерское изделие от механических повреждений, влаги, пыли и солнечных лучей. Герметичность. Крышка и дно коробки должны плотно состыковываться друг с другом. Форма и размер. Коробки для тортов бывают разной формы. Большим спросом пользуются квадратные и круглые изделия. При этом стоит отдавать предпочтение коробкам, которые на 1 или 2 см больше самого десерта. Уровень нагрузки. Следует выбирать коробку в соответствии с весом торта. На упаковке производители часто указывают, какой вес она способна выдержать.

Виды коробок для тортов

Широкое распространение получили следующие виды упаковок:

Картонные коробки. Изделия из картона популярны как среди домашних кондитеров, так и среди профессионалов. Такие упаковки отличаются невысокой стоимостью, практичностью и эстетичностью. Они способны акцентировать внимание на красоте десертов. Картон также является экологичным материалом, который хорошо пропускает воздух и не дает конденсату образовываться на стенках. Пластиковые коробки. Данные упаковки создают отличную защиту тортов от различных повреждений, поэтому часто используются при транспортировке. Коробки из пластика являются прозрачными, что позволяет покупателям сразу увидеть товар и оценить его оформление. Комбинированные коробки. В этих упаковках присутствуют как картонные, так и пластиковые элементы. Благодаря этому такие коробки выглядят очень эффектно и современно. Комбинированные изделия часто применяют для высоких тортов.

Правильная упаковка способна превратить десерт в настоящее произведение искусства, поэтому к ее выбору стоит подходить основательно. Изящные, надежные и стильные коробки от компании Юни-Пак делают любой торт идеальным подарком к чаепитию. Доставка товаров производится по всей территории Российской Федерации.