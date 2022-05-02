Коробки для торта: главные критерии выбора, распространенные виды изделий

Для всех, кто работает в сфере продаж кондитерских изделий, важной составляющей являются упаковки. Получая торт, заказчик в первую очередь оценивает его внешний вид. Привлекательные коробки для торта производят на клиента соответствующее впечатление и впоследствии вызывают у него самые приятные воспоминания. Приобрести красивые и стильные коробки для тортов можно в компании Юни-Пак. Данная компания производит упаковки, способные выгодно подчеркнуть мастерство кондитеров, и при этом гарантирует безупречное качество своей продукции.
Критерии выбора коробки
При выборе упаковки для торта необходимо учитывать следующие параметры:
- Материал. Коробка из качественного материала позволяет надежно защитить кондитерское изделие от механических повреждений, влаги, пыли и солнечных лучей.
- Герметичность. Крышка и дно коробки должны плотно состыковываться друг с другом.
- Форма и размер. Коробки для тортов бывают разной формы. Большим спросом пользуются квадратные и круглые изделия. При этом стоит отдавать предпочтение коробкам, которые на 1 или 2 см больше самого десерта.
- Уровень нагрузки. Следует выбирать коробку в соответствии с весом торта. На упаковке производители часто указывают, какой вес она способна выдержать.
Виды коробок для тортов
Широкое распространение получили следующие виды упаковок:
- Картонные коробки. Изделия из картона популярны как среди домашних кондитеров, так и среди профессионалов. Такие упаковки отличаются невысокой стоимостью, практичностью и эстетичностью. Они способны акцентировать внимание на красоте десертов. Картон также является экологичным материалом, который хорошо пропускает воздух и не дает конденсату образовываться на стенках.
- Пластиковые коробки. Данные упаковки создают отличную защиту тортов от различных повреждений, поэтому часто используются при транспортировке. Коробки из пластика являются прозрачными, что позволяет покупателям сразу увидеть товар и оценить его оформление.
- Комбинированные коробки. В этих упаковках присутствуют как картонные, так и пластиковые элементы. Благодаря этому такие коробки выглядят очень эффектно и современно. Комбинированные изделия часто применяют для высоких тортов.
Правильная упаковка способна превратить десерт в настоящее произведение искусства, поэтому к ее выбору стоит подходить основательно. Изящные, надежные и стильные коробки от компании Юни-Пак делают любой торт идеальным подарком к чаепитию. Доставка товаров производится по всей территории Российской Федерации.