Что такое расчетный счет и как выбрать банк для открытия

Расчетным называется специальный счет в банке, предназначенный для ведения бизнеса. На него получают платежи, с него делают переводы, счет используют для участия в торгах и оплаты услуг.

Зачем бизнесу нужен расчетный счет

Закон не требует обязательно открывать расчетный счет, однако логика развития бизнеса рано или поздно подскажет, что работа без него невозможна. Предприниматель, не имеющий р/с, не сможет:

Осуществлять сделки на сумму более 100 тыс. рублей.

Принимать безналичную оплату или переводить деньги контрагентам.

Участвовать в торгах и тендерах, грантах.

Совершать валютные операции.

Подключить эквайринг и принимать платежи с банковских карт.

Получить кредиты для бизнеса.

Кроме того, без расчетного счета компания не сможет заплатить налоги, поскольку наличные платежи органы ФСН не принимают.

Как открыть счет в банке

Традиционный способ открытия расчетного счета — в отделении банка. Алгоритм действий в этом случае:

Собрать пакет документов (узнать список необходимых бумаг можно на сайте). В отделении подать заявку и передать сотруднику документы. Прийти в назначенный день после проверки документов, подписать договор. Начать пользоваться счетом.

Многие организации предлагают другой способ, более быстрый и удобный – открытие счета онлайн. Для этого нужно:

Оставить заявку на сайте. Загрузить необходимые документы. Выбрать подходящий тариф (в этом поможет менеджер, который перезвонит после получения заявки). Встретиться с представителем банка, передать ему документы и подписать договор.

Обычно банк резервирует счет сразу после того, как получит заявку и документы, поэтому начинать им пользоваться можно сразу в день обращения.

Ключевые условия при выборе банка для открытия счета

Главные факторы, которые нужно учитывать, чтобы выбрать банк, где открыть расчетный счет:

Репутация банка, о которой можно узнать из рейтингов, прогнозов, отзывов клиентов.

Условия обслуживания счета – оно может быть платным или бесплатным.

Требования к минимальному балансу.

Комиссии за проводимые операции, в том числе за переводы физическим лицам.

Важный фактор выбора – дополнительные услуги, которые компания предлагает владельцам счетов. Это может быть, например, бизнес-карта, подарки от компаний-партнеров, льготные условия кредитования и другие.

Обзор рекомендуемых банков для открытия счета

Открыть счет предлагают все банки, привлекая клиентов особыми предложениями и выгодными условиями. Например, в Газпромбанке тарифы платные, но все они включают пользование мобильным банком. Кроме того, предусмотрены скидки при оплате за 6-12 месяцев, есть тарифы с персональным менеджером валютного контроля.

ВТБ предлагает несколько тарифов, в том числе бесплатные с минимальным набором услуг. В рамках установленных лимитов можно бесплатно совершать платежи юридическим лицам в другие банки, а также физическим лицам.

Расчетный счет в Промсвязьбанке предполагает бесплатное обслуживание с переводами физическим лицам без комиссии в рамках лимита. Владельцы счета могут пользоваться бизнес-картой с кешбэком, а также использовать СБП для бизнеса с моментальным переводом без реквизитов.

Сбербанк предлагает бесплатное обслуживание при отсутствии операций, возможность бесплатного пользования сервисами партнеров банка. Также клиентам предлагается удлиненный платежный день, несколько бесплатных сервисов при подключении пакетов услуг.