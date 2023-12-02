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Что такое расчетный счет и как выбрать банк для открытия

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Расчетным называется специальный счет в банке, предназначенный для ведения бизнеса. На него получают платежи, с него делают переводы, счет используют для участия в торгах и оплаты услуг. 

Что такое расчетный счет и как выбрать банк для открытия

Зачем бизнесу нужен расчетный счет

Закон не требует обязательно открывать расчетный счет, однако логика развития бизнеса рано или поздно подскажет, что работа без него невозможна. Предприниматель, не имеющий р/с, не сможет:

  • Осуществлять сделки на сумму более 100 тыс. рублей.

  • Принимать безналичную оплату или переводить деньги контрагентам.

  • Участвовать в торгах и тендерах, грантах.

  • Совершать валютные операции.

  • Подключить эквайринг и принимать платежи с банковских карт.

  • Получить кредиты для бизнеса.

Кроме того, без расчетного счета компания не сможет заплатить налоги, поскольку наличные платежи органы ФСН не принимают.

Как открыть счет в банке

Традиционный способ открытия расчетного счета — в отделении банка. Алгоритм действий в этом случае:

  1. Собрать пакет документов (узнать список необходимых бумаг можно на сайте).

  2. В отделении подать заявку и передать сотруднику документы.

  3. Прийти в назначенный день после проверки документов, подписать договор.

  4. Начать пользоваться счетом.

Многие организации предлагают другой способ, более быстрый и удобный – открытие счета онлайн. Для этого нужно:

  1. Оставить заявку на сайте.

  2. Загрузить необходимые документы.

  3. Выбрать подходящий тариф (в этом поможет менеджер, который перезвонит после получения заявки).

  4. Встретиться с представителем банка, передать ему документы и подписать договор.

Обычно банк резервирует счет сразу после того, как получит заявку и документы, поэтому начинать им пользоваться можно сразу в день обращения.

Ключевые условия при выборе банка для открытия счета

Главные факторы, которые нужно учитывать, чтобы выбрать банк, где открыть расчетный счет:

  • Репутация банка, о которой можно узнать из рейтингов, прогнозов, отзывов клиентов.

  • Условия обслуживания счета – оно может быть платным или бесплатным.

  • Требования к минимальному балансу.

  • Комиссии за проводимые операции, в том числе за переводы физическим лицам.

Важный фактор выбора – дополнительные услуги, которые компания предлагает владельцам счетов. Это может быть, например, бизнес-карта, подарки от компаний-партнеров, льготные условия кредитования и другие.

Обзор рекомендуемых банков для открытия счета

Открыть счет предлагают все банки, привлекая клиентов особыми предложениями и выгодными условиями. Например, в Газпромбанке тарифы платные, но все они включают пользование мобильным банком. Кроме того, предусмотрены скидки при оплате за 6-12 месяцев, есть тарифы с персональным менеджером валютного контроля.

ВТБ предлагает несколько тарифов, в том числе бесплатные с минимальным набором услуг. В рамках установленных лимитов можно бесплатно совершать платежи юридическим лицам в другие банки, а также физическим лицам.

Расчетный счет в Промсвязьбанке предполагает бесплатное обслуживание с переводами физическим лицам без комиссии в рамках лимита. Владельцы счета могут пользоваться бизнес-картой с кешбэком, а также использовать СБП для бизнеса с моментальным переводом без реквизитов.

Сбербанк предлагает бесплатное обслуживание при отсутствии операций, возможность бесплатного пользования сервисами партнеров банка. Также клиентам предлагается удлиненный платежный день, несколько бесплатных сервисов при подключении пакетов услуг.

 

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