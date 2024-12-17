Классификация питьевой воды, какие виды бывают, услуги компании «Водесан»

Питьевая вода – такая же необходимость, как и воздух, без нее невозможно нормальное функционирование любого организма. Согласно актуальному техническому регламенту, она делится на несколько видов, в зависимости от способа получения и обработки. Далеко не каждая вода считается питьевой и подходит для особых случаев, например, для детского или лечебного питания. При этом она может быть природной или искусственно минерализованной, поэтому многое зависит от места добычи. На сайте компании «Vodesan» https://vodesan.ru/ можно заказать питьевую воду с доставкой в различных объемах, в том числе и для кулера.

Виды питьевой воды

На этикетках бутилированной воды можно увидеть различную информацию о происхождении или способах обработки. По этому принципу ее принято классифицировать на:

Природную. Такая вода была добыта в определенном источнике, который обычно указан на бутылке. При этом в дальнейшем она была обработана таким способом, который не нарушил в ней природное содержание солей, катионов, анионов и биологически активных веществ. Чаще всего она только проходит очистку через механические фильтры. Природная вода может быть как минеральной, так и без минералов в составе. Обработанную. На этикетке бутылки с такой водой не будет пометки «природная», получена она обычно из различных водозаборов, которые не имеют статуса определенного географического объекта. Причем источник может быть разным, начиная от родника и заканчивая системы водоснабжения. Очищают такую воду любым способом, даже таким, который может полностью изменить ее состав. Купажированная. Представляет собой смесь минеральных вод, либо минеральной и природной. Никакой обработки, которая меняет состав, здесь не проводится. При этом на этикетке указывается источник, хотя такая вода природной не считается. Минерализованная искусственным путем. В составе обычно природная питьевая и природная минеральная, обязательным является добавление солей.

Воду для детского питания производят исключительно из природной.

Доставка воды от компании «Vodesan»

«Водесан» предлагает быструю доставку питьевой воды в бутылках по 19 л 1,5 л и 0,5 л с газом или без, а также аксессуары для использования и удобной переноски. Вся продукция проходит строгий контроль качества, для обработки используются системы фильтрации и очистки. Вода подходит для употребления в чистом виде, приготовления пищи, детского питания и при занятиях спортом.