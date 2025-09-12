Зарядные устройства для радиомоделей: нюансы выбора, изделия из интернет-магазина «Воздушное хобби»

Радиоуправляемые изделия, включающие профессиональные и любительские модели, пользуются большой популярностью среди современного поколения. К данным инструментам относятся квадрокоптеры, самолеты и прочие аппараты с радиоуправлением. Рабочий ресурс таких приборов во многом зависит от аккумуляторов, долгая и безопасная эксплуатация которых обеспечивается благодаря надежным зарядным устройствам. Купить качественные зарядные устройства для радиомоделей можно в интернет-магазине «Воздушное хобби», где представлен широкий ассортимент продукции для модельного спорта и хобби.

Нюансы выбора зарядного устройства

Подбирая товар, важно учитывать следующее:

Тип аккумулятора радиомодели. К наиболее прогрессивным технологиям относятся LiPo и LiFe батареи, а также NiMH и NiCd варианты. Вольтаж. Выходное напряжение зарядника должно соответствовать параметрам аккумулятора. Ток зарядки. Для многих устройств рекомендуемый ток зарядки – 10% от емкости аккумулятора, но иногда для ускоренной зарядки максимальным значением может являться 30%.

В каталоге Air Hobby можно выбрать и заказать подходящие зарядные устройства для радиомоделей.

ToolKitRC C3 AC25W

Такая продукция считается универсальной, так как способна поддерживать разные типы аккумуляторов. Приспособление отличается компактным размером и простым интерфейсом. Агрегат также имеет встроенный балансир, позволяющий осуществлять равномерную зарядку ячеек. Ток заряда составляет 0.5-2.2А.

VIFLY WhoopStor V3

Данное техническое решение идеально подходит для любителей микродронов. Прибор разработан для зарядки аккумуляторов моделей Whoop и прочих аппаратов, работающих на 1S аккумуляторах. Изделие на 6 портов успешно обеспечивает оперативную и безопасную зарядку, поэтому является весьма востребованным среди пилотов. Максимально возможный ток заряда на порт составляет 1.3А.

UltraPower UP11 AC240W/DC600W

Такая позиция сочетает в себе высокую скорость и простоту использования при высоком уровнем безопасности. Мощный агрегат с 4-мя каналами способен функционировать от сети переменного или постоянного тока. Мощность заряда в режиме АС может достигать 240 Вт, в режиме DC – может доходить до 600 Вт. Изделие подходит для широкой серии аккумуляторов, включая LiPo, NiCd, LiFe и др. Показатель тока составляет 0.1-12.0А. Устройство имеет большой IPS-дисплей и оснащено 32-битным ARM-чипом.

В интернет-магазине Air Hobby можно приобрести надежную продукцию от ведущих производителей с гарантией качества. Доставка заказов возможна по всей России.